Une femme médecin est décédée, hier matin, à Boghni, à 40 kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. La victime a contracté le coronavirus il y a quelques jours et son état de santé s'est détérioré, depuis 48 heures. Il s'agit du docteur Houria Kaced, âgée de 54 ans. La famille médicale est donc, une fois de plus, une fois de trop, endeuillée après cet énième décès dans ses rangs. Hier, toute la localité de Boghni était sous le choc, après l'annonce du décès de Houria Kaced qui exerçait au dispensaire de Bounouh, rattaché à l'EPSP de Boghni.

La situation concernant le nombre mais aussi la gravité des cas déclarés dans la wilaya de Tizi Ouzou, ne cesse de devenir alarmante dans la région, depuis la deuxième moitié du mois d'avril dernier. Nous avons appris, de source sûre, qu'actuellement, il y a une centaine de malades ayant contracté le coronavirus et dont l'état de santé est grave. Ces derniers sont actuellement hospitalisés dans l'un des hôpitaux de la wilaya ainsi qu'au CHU Nedir-Mohamed, au chef-lieu. La même source a indiqué que ce chiffre a doublé en moins de 15 jours, puisqu'il n'était que d'une quarantaine. Quant au nombre de nouveaux malades qui sont déclarés quotidiennement positifs au coronavirus, dans la wilaya de Tizi Ouzou, il est également passé de 5 par jour jusqu'à la fin mars 2021 à 10 par jour depuis début avril. La sonnette d'alarme a été tirée, hier, aussi bien par le directeur de la santé de la wilaya que par le directeur des transports de wilaya. Ce dernier a déploré l'abandon total de l'observation des mesures de prévention à bord des différents moyens de transport. Le port obligatoire du masque a été complètement abandonné dans les bus et les fourgons de transport public de voyageurs. Aussi, la mesure consistant à réduire le nombre de passagers de moitié afin de permettre le respect de la mesure de distanciation sociale, n'est plus respectée non plus, a déploré le directeur des transports de la wilaya de Tizi Ouzou. Ce dernier a précisé que pour l'instant, leur mission se limite à mener des campagnes de sensibilisation intensives afin de renouer avec les mesures salutaires en question. Une campagne qui a déjà débuté dans différentes stations de transport sises au chef-lieu de wilaya. Quant aux mesures radicales, qui pourraient s'avérer indispensables si le relâchement persistait, il appartient à la Commission nationale chargée de gérer ce dossier de les prendre, a indiqué le même responsable. À l'instar des autres wilayas du pays, le nombre de décès par jour a également augmenté dans la wilaya de Tizi Ouzou, depuis deux semaines. Il y a quelques jours, trois membres d'une même famille (un homme, sa mère ainsi que son épouse) sont tous décédés après avoir contracté le coronavirus.

À Tala Athmane, grand village de la commune de Tizi Ouzou, deux écoles (un CEM et un établissement d'enseignement primaire), ont fermé leurs portes après que des cas d'élèves et d'enseignants ayant contracté le coronavirus ont été détectés. À Tizi Ouzou, pour rappel, la seule mesure préventive qui est en cours depuis quelques mois reste le couvre-feu obligatoire et total entre minuit et 4 heures du matin.