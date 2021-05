Le président Abdelmadjid Tebboune est en colère. Dans une instruction adressée au Premier ministre, aux membres du gouvernement, notamment des Finances, et aux directeurs des entreprises du secteur public marchand, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné la résiliation immédiate» de tous contrats contractés par une entreprise algérienne, publique et privée, avec des firmes «de pays hostiles à l'Algérie». Cette injonction du chef de l'Etat s'adresse, notamment à la Compagnie Algérienne d'Assurance et de Réassurance (Caar), la Société Nationale d'Assurance (SAA), et surtout à l'entreprise de téléphonie et internet, Djezzy, détenue à hauteur de 51% par l'Etat algérien. Il est reproché à la Caar et à la SAA d'avoir établi des contacts avec les entreprises marocaines pour d'éventuels partenariats. Des contrats générant des sorties de devises vers l'étranger pour des prestations à peine moyennes que des entreprises algériennes peuvent prendre en charge aisément. Tandis l'opérateur téléphonique Djezzy a confié ses opérations publicitaires à des sociétés proches de lobbies étrangers et des parties rancunières à l'égard de l'Algérie. En outre, ces contrats ont permis les sorties d'importantes sommes de devises. Dans son instruction, le chef de l'Etat a fixé un délai de 10 jours pour mettre fin aux contrats. «Partant de ce constat, et eu égard aux effets négatifs de ces pratiques qui ont tendance à se généraliser, j'instruis tous les responsables concernés des entreprises nationales à l'effet de mettre un terme à ce type de rapports dans un délai maximum de 10 jours», note le chef de l'Etat. Le chef de l'Etat a instruit le ministre des Finances d'avorter sur le champ tous les transferts de dividendes liés à ces contrats. Le chef de l'Etat a mis en garde le gouvernement et les chefs d'entreprise pour qu'elles se conforment à cet ordre sous peine de sanctions judiciaires. Toute «défaillance» sera considérée comme «relevant de la concussion et de la complicité», a-t-il menacé. Cette décision a été prise suite à des rapports parvenus à la présidence de la République et dans lesquels il a été relevé «de graves atteintes à la sécurité nationale par le fait d'entreprises économiques qui ont noué des relations contractuelles avec des entités étrangères sans considération des intérêts économiques et stratégiques du pays». L'instruction reproche aux entreprises incriminées d'avoir eu des «relations, engagées sans concertation» se traduisant par la mise à disposition d'entités étrangères des données et d'informations sensibles qui peuvent porter atteinte aux intérêts vitaux du pays et sa sécurité». Des pratiques qui «ont tendance à se généraliser», regrette le chef de l'Etat. Aussi, Abdelmadjid Tebboune exhorte les entreprises nationales de faire preuve «de responsabilité et de circonspection dans leurs relations avec les partenaires étrangers, en veillant en toutes circonstances à la préservation des intérêts supérieurs de l'Etat».