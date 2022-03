L'Expression: Comment jugez-vous la dernière décision prise par le Conseil des ministres d'interdire l'exportation de certains produits de large consommation?

Le docteur Mustapha Zebdi: Il faut d'abord revenir au contexte des choses. Les produits visés par cette interdiction décidée par le président de la République connaissent des perturbations «chroniques». Ils ont connu, ces derniers mois, plusieurs tensions, notamment en ce qui concerne l'huile de table. Nous n'avons, malheureusement, pas, encore, pu stabiliser leur disponibilité sur le marché. D'ailleurs, ces derniers jours, une nouvelle rumeur sur la pénurie d'huile a circulé sur les réseaux -sociaux provoquant une ruée vers ce produit essentiel pour l'alimentation des citoyens. Pour dire donc à quel point ces aliments sont sujets à la spéculation. À cela, il faut ajouter les perturbations géopolitiques à l'international. Ce qui risque de provoquer des tensions sur certaines matières premières, à l'image du tournesol et du soja. Cette interdiction est donc sage et rationnelle du fait qu'elle doit permettre d'atténuer les tensions qui existent sur ces produits. L'Etat se laisse donc une marge de manoeuvre confortable afin d'identifier les vraies causes du problème et ainsi les combattre sans que cela n'impacte sur le citoyen. C'est ainsi un moyen efficace afin d'assurer la sécurité alimentaire du pays.



Vous estimez que cette interdiction d'exportation est «sage et rationnelle». Portez-vous le même jugement en ce qui concerne l'importation de la pomme de terre?

Vous savez, j'ai vraiment ressenti un sentiment de déception, voire de contrôle quand j'ai entendu dire que l'Algérie s'apprêtait à importer de la pomme de terre. Ce n'est vraiment pas normal qu'un pays continent comme le nôtre, avec des terres fertiles, se retrouve, en 2022, obligé de revenir vers l'importation de la pomme de terre afin de satisfaire les besoins de son marché national. Cela alors qu'il y a moins de deux ans, ce même pays s'était lancé dans l'exportation de ce même produit. Il y a véritablement quelque chose qui cloche dans cette histoire. Il est nécessaire de faire preuve de rationalité, loin des discours populistes, afin d'identifier la véritable cause de ce problème. Un véritable chantier sur la question doit être ouvert. Il est impératif de revoir complètement notre stratégie de production nationale. Le secteur doit être numérisé, les données sur les capacités de production et de consommation doivent être récoltées. Cela afin de connaître, d'anticiper les besoins exacts du marché. Un vrai fichier national doit être créé dans ce sens.



Le constat d'échec est là. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Pensez-vous que l'importation de la pomme de terre soit la bonne solution?

(Rire). Je ris, mais c'est un rire de désolation. Nous sommes en pleine saison de récolte de la pomme de terre, or son prix sur le marché a atteint les 150 DA le kilogramme. Avec l'arrivée du mois sacré de Ramadhan et la spéculation qui va avec, le prix de la «patate» risque d'atteindre des records que l'on n'a jamais vus de toute l'histoire du pays. Si nous restons passifs par rapport à cette situation, il ne faut pas écarter le prix de la pomme de terre à 250 DA le kilogramme pendant le Ramadhan. Le recours à l'importation est donc une décision sage et nécessaire. J'irai plus loin en disant, qu'actuellement, c'est la seule solution à même de stabiliser le marché. C'est la même chose en ce qui concerne l'importation des viandes. Nous ne sommes pas un grand producteur de viandes, la demande explose pendant le Ramadhan, on doit donc impérativement importer pour assurer une disponibilité et empêcher une forte flambée des prix. Nous soutenons ces solutions d'urgence, mais elles doivent être provisoires. Il faut mettre fin à ces problèmes en promouvant la production nationale.



Peut-on donc envisager un mois de Ramadhan plus serein, loin des flambées, habituelles, des prix?

Les spéculateurs, il y en aura toujours. Les hausses aussi. On n'a jamais vécu un mois de Ramadhan sans ces habituelles flambées, devenues presque des traditions. L'objectif principal, aujourd'hui, est que cette hausse soit minime. Il faut la réduire au maximum afin qu'elle ne «plombe» pas complètement le pouvoir d'achat des citoyens. Cette stabilité dépendra donc du degré d'application des décisions courageuses du président de la République lors du dernier Conseil des ministres.