Le premier jour de l'examen du brevet d'enseignement moyen (BEM), qui marque la fin du cycle moyen, s'est déroulé dans des conditions sereines. Répartis sur 63 centres d'examens à travers le territoire de la wilaya et encadrés par 4 076 encadreurs, les 13 662 candidats dont 8 071 filles et 598 candidats libres ont répondu présent, au premier jour. Il en est de même pour 161 détenus qui ont subi les épreuves au pénitencier d'Oued Ghir tout comme les 10 candidats aux besoins spécifiques. Jusqu'à hier, il nous a été impossible de connaître le taux d'absence à cet examen. Même pour les chiffres, il nous a fallu toute une gymnastique pour les récupérer. Ces derniers mois, la direction de l'éducation de la wilaya de Béjaia se mure dans un silence assourdissant, optant peu pour la communication. Hier, au niveau des quelques centres que nous avons visités de l'extérieur en l'absence d'accréditation, une ambiance de fête a régné ponctuée par un stress que les candidats ont essayé par tous les moyens de dissimuler. L'examen du brevet d'enseignement moyen (BEM), qui se tient depuis hier et pour une durée de trois jours, a connu un climat général plutôt serein aussi bien du côté des candidats que de celui des encadreurs. Aux abords de quelques centres d'examens sis au chef-lieu, que nous avons visités hier matin, le stress y est et les candidats tentent tant bien que mal de le dissimuler par tous les moyens. L'appréhension, tout à fait légitime, perceptible chez les candidats avant le début de la première épreuve allait vite se dissiper. Les sourires revenaient comme par enchantement à la fin de la première épreuve de la langue arabe. Un sentiment de soulagement se lisait sur les visages des candidats, devenus moins crispés. «L'épreuve d'arabe est un sujet donné et est abordable. Nous allons cartonner», commente cette candidate, qui papotait avec un groupe de candidats au même centre, avant de montrer leur appréhension sur les épreuves de la matière suivante, la physique, qui seront aussi abordables. Les candidats nous l'ont confirmé à leur sortie avant déjeuner. Le transport est gratuit pour les candidats, les surveillants et le personnel du centre. Il en est de même pour la restauration. Ce rythme sera poursuivi aujourd'hui et demain. Il reste à espérer que les conditions demeureront les mêmes. C'est l'espoir que partageaient, hier, les candidates et les candidats, une heure avant la reprise des épreuves, qui concerneront cette fois-ci la matière «éducation religieuse et civique». Aujourd'hui, place aux épreuves de mathématiques, de sciences naturelles, d'histoire géographie et de la langue française, soit un total de cinq épreuves.