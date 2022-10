À l'occasion de la «Journée mondiale de la vue», les laboratoires pharmaceutiques «Roche-Algérie» ont organisé, hier, à Alger une nouvelle session de «Media training» qui a porté sur la «Prévention de la cécité».

Lors de cette session, qui se veut purement informative tout comme les précédentes, à l'adresse des journalistes spécialisés, a été magistralement animée par la professeure Ourida Mezhoudi Ouhadj. Il a été question de sensibilisation autour des formes de cécité «évitable» et ses principales causes dont, notamment la «dégénérescence maculaire liée à l'âge (Dmla) et l' «oedème maculaire diabétique (OMD) qui est une complication du diabète.

Il faut savoir que depuis octobre 2009, l'Algérie s'est engagée auprès de l'OMS en appuyant la déclaration mondiale «droit à la vue», qui soutient la vision 2020. Il se trouve qu'en Algérie, selon les chiffres d'une étude de 2008, l'on énumère 13,8% de «malvoyants» sujets à la cataracte, 4,5% au glaucome, 2,4% à la rétimopathie (diabète), 2,1% à la Dmla (4e cause de cécité), et 1,7% aux causes cornéennes.

La professeure Ouhadj a développé la stratégie future de la prochaine décennie (2030), un plan dénommé «In Sight». Experte nationale clé, impliquée dans la prise en charge des patients souffrant de diverses affections oculaires, elle s'est activement investie sur divers travaux notamment le glaucome et le cancer de l'oeil chez l'enfant, les greffes de la cornée, la rétine médicale et chirurgicale visant à améliorer la vue des patients.

Dans le cadre de la lutte contre la cécité évitable, elle a pris une part active à des campagnes de chirurgie de la cataracte tant en Algérie qu'en Libye. L'Algérie, signataire des objectifs de développement durable pour le droit à la vision, retient une acuité visuelle inférieure ou égale à 1/10e du meilleur oeil après correction. Ces personnes bénéficient de l'aide sociale dont une carte d'invalidité, une aide financière, une aide à l'insertion professionnelle et à l'emploi protégé. Lors du premier congrès de l'Union fédérale des aveugles, qui s'est tenue en juin 1933 à Alger, le chiffre de 15 000 aveugles avait été annoncé, selon les Archives nationales. Les causes de ce «fléau» étaient nombreuses dont, notamment la pauvreté et la privation durant l'ère coloniale, qui étaient responsables de la perte totale de la vision. L'on a cité également le manque d'hygiène, l'habitat insalubre, le manque d'eau et un environnement défectueux pour voyeurs de trachome et d'infections oculaires parasitaires.

À travers de nombreuses campagnes de dépistage de déficience visuelle dans les écoles, les enfants atteints sont tous examinés par des ophtalmologistes. Ils reçoivent gracieusement des montures et des verres correcteurs, alors que ceux qui nécessitent des soins spécialisés sont totalement pris en charge par l'association «Lions Clubs Algérie». Cette association dispose d'équipements d'ophtalmologie de pointe pour la chirurgie ophtalmologique par ultrasons et laser, ainsi que tout l'appareillage de consultation d'ophtalmologie.

Chaque année les non-voyants admis au BEM dans tout le pays, reçoivent des dictaphones qui leur assurent la poursuite de leurs études au lycée.La définition de la cécité par le non-voyant: «C'est la sensation de ma main sur ma canne.»