Plusieurs comptes spéciaux dont la clôture était programmée au 31 décembre 2021 seront maintenus jusqu'à la fin du prochain exercice.

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2022 suspend donc une décision antérieure et accorde un «supplément de vie» d'une année à ces comptes, dont la spécificité est qu'ils échappent au contrôle du Parlement. On retiendra à la décharge de cette procédure qui peut souffrir d'opacité dans le mouvement des finances, la volonté d'aller vite, compte tenu de la spécificité des actions à mener, ces dernières ne devant pas souffrir de retards générés par la bureaucratie.

Les comptes éligibles à la clôture en décembre 2022 sont au nombre de 5: Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes, ceux du développement agricole, du développement rural, d'appui et de développement de l'écosystème start-up et celui de la lutte contre le cancer.

Le document présenté par le Premier ministre explique cette prorogation d'une année par «le caractère sensible et stratégique de certaines actions, financées sur ces comptes».

Ce sont autant de secteurs qui concentrent l'attention des pouvoirs publics, en raison de leur sensibilité tant sociale qu'économique et qui concerne des populations, objet d'un intérêt particulier de l'Exécutif. En d'autres termes, le gouvernement n'a pas voulu mettre ces catégories de la société dans une sorte d'impasse, en attendant que «des procédures de budgétisation nécessitent un délai supplémentaire». On aura donc compris que les comptes spéciaux bénéficient d'un supplément de vie d'une année, le temps qu'une procédure de budgétisation appropriée des actions éligibles auxdits comptes soit mise en place.

Le gouvernement se donne une année pour finaliser le travail.

Ces cinq comptes spéciaux viendront s'ajouter à six autres, dont la décision de clôture est également prévue pour la fin de 2022. Il s'agit du Fonds de compensation des frais de transport, le Fonds national du logement, le Fonds spécial de solidarité nationale et la pension alimentaire, le Fonds national de développement de la pêche et de l'aquaculture, le Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération, ainsi que le Fonds national de soutien de l'investissement pour l'électrification et la distribution publique du gaz.

Le projet de loi de finances pour l'année 2022 explique ce délai que s'impose l'Exécutif pour en finir avec les comptes spéciaux par une nécessaire mise en place de «la procédure de budgétisation appropriée des actions éligibles à ces comptes». Cette procédure qui, visiblement, est complexe, devra impérativement aboutir, au plus tard, le 31 décembre 2022. Ce n'est qu'après, qu'il sera possible de clôturer définitivement ces comptes, dont le solde sera «versé au compte de résultats du Trésor», mentionne le projet de loi de finances pour l'année 2022. L'autre motif invoqué par le document du ministère des Finances, en sus de l'aspect procédurier, tient dans le souci du gouvernement de donner tout son sens à la «réforme budgétaire» dont l'objetif assumé consiste en «l'amélioration de la gouvernance, le renforcement de la transparence et une meilleure maîtrise de la recette et de la dépense publiques».