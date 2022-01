Réalisation ou bricolage? C'est la question que se pose au quotidien le citoyen constantinois quant aux agissements de la Seaco (Société de l'eau et de l'assainissement de Constantine). En plus des perturbations constantes dans la distribution de l'eau, la société a laissé derrière elle une réelle catastrophe après de multiples travaux dans plusieurs quartiers de la ville. Routes défoncées et trottoirs impraticables rendant ainsi une circulation plus difficile pour les automobilistes qui doivent faire des manoeuvres dangereuses, pour éviter de tomber dans des trous souvent submergés par les eaux de pluies. L'image que laissera cette société des quartiers est inconcevable. On a, par ailleurs, constaté plusieurs fuites d'eau comme celles situées à la zone industrielle et qui a causé des dommages à plusieurs routes.

Et à chaque fois qu'une chaussée est creusée sur plusieurs mètres, elle n'est jamais remise en l' état. Après des travaux de maintenance supposés, des tas de terre sont, en effet, laissés sur les bords de la route et emportés par les pluies vers les avaloirs. Ce qui donne naissance à de véritables marais. Les APC ne se sentent jamais concernées et rejettent la responsabilité sur les entreprises qui ouvrent les chantiers sans jamais se sentir concernées par l'état des lieux. Résultat, l'image de la ville est ternie. À qui revient la responsabilité? Pour l'instant, aucune action sérieuse ne semble inscrite au menu des services concernés. À cause des travaux bâclés, on continuera de déplorer l'état indescriptible du réseau d'évacuation des eaux pluviales à Constantine qui, après chaque averse, transforme les artères de nombreux quartiers de la ville en mares géantes, provoquant des inondations rendant les routes périlleuses.

Par conséquence, cette gestion qu'on peut qualifier d'imprudente pour ne pas dire une gestion de bricolage de la part des services de la Société de l'eau et de l'assainissement de Constantine qui a montré ses limites en matière de curage des avaloirs, permet aux Constantinois de remarquer que des dizaines d'avaloirs n'ont pas été visités depuis des mois. D'autres sont devenus quasiment non fonctionnels. Les travaux gâchés menés par les services de la même société ou par les entreprises sous-traitantes, sont une autre preuve de ce désastre causé dans les cités de la ville. Un constat valable pour la majorité des quartiers les plus connus de la ville, notamment le 20-Août, le 5 -Juillet, Filali, Ben Boulaïd, Mimoza, Les terrasses, Djebel El Ouahche, Ziadia et Oued El Had pour ne citer que ceux- là. Les citoyens se sont d'ailleurs plaints de cette situation défigurant leurs quartiers. Certains se sont rapprochés de la presse pour dénoncer un tel contexte qualifié de négligence et de mépris envers le citoyen. Cette société ne cessera jamais de refléter une mauvaise image du responsable local, loin de se soucier du bien -être des abonnés qui continuent de subir la pénurie d'eau et les coupures incessantes.