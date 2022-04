La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger Seaal est sur le pied de guerre durant ce mois sacré de Ramadhan. Une montée en puissance de la production. Elle a augmenté passant de 750000 m3/j à 850000m3/j, en vue d'améliorer l'alimentation en eau potable du Grand Alger. Cette hausse de production est assortie d'un programme de distribution rigoureusement suivi et piloté par des équipes rodées et dotées d'outils technologiques de dernière génération. Dans son souci d'assurer un service permanent à ses clients, Seaal, suit de près le déploiement de ce programme auquel elle ne manque d'apporter des réajustements, en fonction des aléas.

Centre d'appels et cellule de réclamations, centre d'analyse et poste de contrôle avec géolocalisation, permettent après la collecte de l'information et son traitement d'apporter les réajustements nécessaires au programme de distribution.

Le DG de Seaal, Lyes Mihoubi évoque les réalisations qui ont participé à la concrétisation de ce programme. Outre les 217 forages effectués au niveau d'Alger, il cite la réhabilitation des stations de dessalement de l'eau de mer, à savoir celle de Aïn Benian, celle de Zéralda et celle de Palm Beach, réhabilitées en 2021; et celles qui sont en cours de réhabilitation à savoir celle de Bordj El Kiffan (Bateau cassé), celle d'El Marsa et celle de Corso. «Ce qui nous a permis de puiser une quantité d'eau supplémentaire pour améliorer la desserte en eau potable durant le mois sacré de Ramadhan», dit-il en signalant que les barrages qui alimentent Alger sont à 22% du taux de remplissage, et d'expliquer dans la foulée: «Nous passons à une autre stratégie. Auparavant 60% de l'eau provenait des barrages, aujourd'hui, seuls 10 à 15% de l'eau est puisée de ces derniers. Le plus gros volume d'eau est désormais fourni par le dessalement et les forages, à un pourcentage égal à 45%».

Selon ce responsable, la distribution de l'eau potable demeure dans tous les cas tributaire de nombreux aspects techniques, notamment le fait de disposer d'un système hydraulique qui permette d'assimiler la quantité et le débit rapide de l'eau distribuée. Ce qui peut avantager certaines communes au détriment d'autres, en matière de réception du précieux liquide.

Lyes Mihoubi n'omet pas de rappeler l'objectif impérieux d'élargir les plages de distribution de l'eau potable. L'eau coule, de la sorte quotidiennement dans les robinets à Alger-Centre, à Alger Est, et quelques autres localités. «Elles passent d'un rythme de distribution d'un jour sur deux à un rythme quotidien.». C'est par le truchement des deux volets que sont la fréquence d'un jour sur deux et des plages de distribution assez réduites que nous pouvons améliorer la desserte. Explique-t-il par ailleurs, en regrettant que «d'autres zones ne permettent pas, hélas, une alimentation quotidienne en eau potable». Tout en soulignant que seule la situation hydraulique décide du passage du rythme d' un jour sur deux au rythme quotidien. «Les zones qui sont directement alimentées depuis les forages, comme Ouled Chebel, Birtouta, Dar El Beida ou Tassala El Merdja et autres petites localités qui sont alimentées en forages autonomes, sont approvisionnées en H24, grâce à leurs ressources.» Conforte à ce titre le directeur adjoint chargé du service public, Amine Hamdane. Selon ce dernier, la fréquence de dessertes est grandement tributaire de la densité de la population dans les différentes zones urbaines.

«Pour alimenter la population avec une pression assez suffisante et toucher les étages supérieurs, là ou les bâches à eau et les systèmes de pression ne sont pas en service, nous devons basculer ces régions à une fréquence d'un jour sur deux pour être sûrs que le programme soit respecté.» Fait-il savoir en indiquant que pour les communes les moins peuplées, il est prévu une alimentation en eau potable au quotidien avec une plage horaire variable qui va de 6 à 8 heures par jour.

Les capacités productives quotidiennes de Seaal atteindront 900000m3/j en été.