La Société des Eaux et de l'Assainissement d'Alger (Seaal) a signé, hier, une convention de partenariat avec l'Agence nationale du sang (ANS) pour la promotion des campagnes de don de sang au sein de l'entreprise, a indiqué un communiqué de l'entreprise.

À l'occasion de la Journée mondiale du donneur de sang, célébrée le 14 juin de chaque année, sous le slogan «Donner son sang: un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauvez des vies!», la Seaal a

annoncé la signature d'une convention de partenariat avec l'ANS pour la promotion des campagnes de don de sang au sein de l'entreprise, indique un communiqué de la société. À cet effet, la Seaal s'engage à promouvoir cette action citoyenne et invite les collaborateurs de ses périmètres d'activité à participer aux opérations de don de sang dans l'objectif de faire prendre conscience que le sang est un «bien précieux» et «le partager contribue chaque jour à sauver des vies». À ce propos, Seaal vise à devenir «une entreprise partenaire de don de sang» en s'engageant à faciliter toutes les démarches nécessaires à la promotion du don de sang, tout le long de l'année afin d'encourager les collectes, souligne la société. Cette démarche solidaire, conciliant engagement d'entreprise et utilité sociale, s'inscrit dans la lignée des nombreuses initiatives de responsabilité sociétale d'entreprise de Seaal, relève le communiqué qui ajoute, que cette démarche permettra de «renforcer la solidarité, la force du collectif et la cohésion sociale à l'échelle de l'entreprise».