La Société des eaux et d'assainissement d'Alger (Seaal) a fait de la lutte contre les pertes physiques d'eau, appelées communément, fuites d'eau, et de la réduction des eaux non facturées (ENF) son cheval de bataille. Il ne peut en être, autrement, surtout dans le contexte actuel de stress hydrique.

Un travail minutieux, quasiment de fourmi, est quotidiennement accompli par les équipes supports et opérationnelles de Seaal pour y parvenir. Le maître- mot: être vigilant et réactif pour une gestion optimale d'une ressource qui devient rare! Ainsi, les équipes de cette entreprise sont à l'écoute des réclamations enregistrées, via les différents canaux de communication dédiés à ses clients, à savoir: le Centre d'accueil téléphonique opérationnel, la messagerie des pages de proximité Seaal (Seaal Alger- Centre, Est, Ouest et Tipaza), les pages communautaires, les associations, les comités de quartiers. Celles liées aux fuites sont systématiquement enregistrées et traitées en priorité. Mais aussi les équipes des centres opérationnels, du centre de gestion des interventions et le centre de recherches des fuites relèvent aussi les cas de déperdition.

Ces réclamations passent par le circuit d'intégration dans un système d'ordonnancement, de filtre et de traitement des données, afin de les affecter aux diagnostiqueurs du centre de gestion des interventions.

Dispatching et réparations

Ces agents, dotés d'outils d'ordonnancement sur smartphones, réalisent des sorties sur terrain en H24 et 7j/7 pour exécuter des diagnostics et des constats, puis la géolocalisation et l'affectation des fuites aux centres opérationnels concernés. Tout cela dans un délai de 4 heures Les équipes des centres opérationnels procèdent, par la suite, à un deuxième traitement de données: priorisent et planifient la réparation de la fuite, selon trois critères: l'urgence, la durée d'écoulement et la capacité opérative, en respectant un délai maximal de 3 jours pour les fuites visibles et 10 jours pour les fuites invisibles. Eh oui! Il y a deux types de fuites: celles que tout le monde peut voir mais aussi celles qui s'écoutent! Et pour ces dernières, les équipes des centres opérationnels font appel à celles des centres de recherche de fuites disposant d'une ressource humaine hautement qualifiée et qui utilisent un matériel de pointe pour le sondage. De plus, les différentes fuites peuvent être recensées sur le réseau: de distribution, de refoulement et sur différents diamètres de canalisations.

Ainsi, les fuites sur des canalisations de diamètres inférieurs à 300 mm, sur branchements et sur compteurs sont prises en charge par les Centres opérationnels de la direction de distribution. Les fuites sur canalisation de diamètres supérieurs à 300 mm sont réparées par les équipes d'intervention de la direction des travaux. Les agents des Centres opérationnels suivent une procédure bien définie qui consiste en la fermeture du réseau d'alimentation, l'installation des chantiers, des travaux de terrassements, l'approvisionnement en pièces, la réparation de la fuite et à la fin, la réfection de la chaussée. Mais avant de fermer le réseau d'alimentation en eau potable, les agents des Centres opérationnels consultent les plans nécessaires et définissent l'impact de la suspension de l'alimentation pour les clients. Grâce à leur maîtrise du réseau, ils font en sorte de réduire au maximum l'impact.

Les indicateurs de pilotage

Et dans le cas où cet impact est important (intervention sur des conduites de grand diamètre, d'ouvrage de stockage, de système de refoulement), l'entreprise prépare des avis pour communiquer l'impact aux clients, à travers les canaux de communication existants (pages Facebook de proximité Seaal, site Web Seaal, médias, pages communautaires...).

Les agents des Centres opérationnels déterminent les moyens humains et matériels nécessaires (fourgon de réparation, mini- pelle ou rétro-chargeurs) et envoient sur chantier l'équipe d'intervention qui établit un périmètre de sécurité, en posant le balisage adéquat. Une fois que le terrassement est fait, les intervenants procèdent à la réparation de la fuite et remettent en service le réseau d'alimentation en eau potable. Après la remise en service, l'équipe intervenante remblaie la fouille et réfectionne la chaussée.

Un retour via l'outil de mobilité est fait par le chef d'équipe, en mentionnant l'heure de fin de chantier et les pièces utilisées, lors de l'intervention. Grâce à ce système de suivi et la mise en place d'un dispositif renforcé par Seaal, avec une cadence d'interventions de 40 fuites par jour en moyenne, 1204 fuites ont pu être éradiquées durant le mois de janvier 2022. Les équipes de cette entreprise sont à pied d'oeuvre pour améliorer cette cadence en continu, afin de réduire les déperditions et les pertes physiques.

Pour rappel, la Seaal est une société algérienne par actions: l'Algérienne des eaux - ADE - détient 70% de ses actions et 30% de l'Office national de l'assainissement - ONA -. Depuis le début de la crise de l'eau à Alger et Tipaza, ses jeunes cadres 100% algériens ont démontré leur efficacité et leurs hautes capacités dans la gestion et l'amélioration du service public de l'eau et de l'assainissement sur le périmètre d'activité de l'entreprise.