Les prix du poisson du «pauvre» sont accessibles ces jours-ci. Ils ont connu une baisse très sensible, au point où l'on ne rassasie pas à s'en offrir quotidiennement de cette sardine cédée au prix jugé plus ou moins abordable. Et pour cause, le pêche a, un peu partout dans les ports de l'Ouest, été abondante. En effet, les services de la pêche et des ressources halieutiques de Mostaganem «ont enregistré une production de poisson ayant dépassé les 47 tonnes», a indiqué le directeur local chargée du secteur, Abdelhafidh Zenasni. Il a souligné que «le volume de poissons, notamment bleu (sardine), a, jusqu'à lundi, atteint les seuils de 28,48 tonnes au niveau du port de Salamandre et les 19,3 tonnes au port de pêche de Sidi Lakhdar». Cette profusion de la production, sur les côtes de Mostaganem enregistrée ces derniers jours, a entraîné une baisse des prix tant en gros qu'au détail. À la pêcherie moderne de Salamandre, le cageot de sardine est cédé au prix de gros entre 4.000 et 7.000 dinars. Dans le marché couvert du centre-ville de Mostaganem, le même poisson bleu est proposé entre 250 et 400 DA le kilo, alors que son prix a dépassé les 1.000 DA le kg, il y a quelques semaines. Le même responsable a expliqué cette hausse de la production par la reconstitution de réserves durant la période du repos biologique des poissons et par le doublement du nombre de sorties de pêche en mer par les professionnels dans le plein respect des règles légales régissant leurs activités. Les spécialistes s'attendent à ce que cette production, notamment du poisson bleu, atteigne le pic dans les prochains mois, notamment en juillet et août, ce qui aura pour conséquence une baisse raisonnable des prix avec la possibilité de réaliser une production abondante similaire à l'année dernière. Selon le même responsable, la production de poisson a atteint, l'année dernière à Mostaganem, plus de 6.000 tonnes, réparties entre 5.400t de poisson bleu, 500 tonnes de poisson blanc et 186 tonnes de crustacés et mollusques. Cette production s'est ajoutée à celle issue de l'aquaculture, dont les moules et le poisson tilapia. La wilaya de Mostaganem compte une flottille de 260 unités dont 79 sardiniers, 79 navires équipés de filets pélagiques, 50 palangriers qui accostent au port commercial et aux ports de Sidi Lakhdar et Salamandre en plus de 865 unités de plaisanciers amarrés au port commercial et les ports de pêche et de plaisance de Sidi Lakhdar et de Salamandre. Mostaganem dispose également de neuf sites d'échouage le long de la façade maritime, longue de plus de 124 km, rappelle-t-on.