Dans le cadre de la mise en oeuvre du Palm (Programme action liaison malade), initié par le ministre de la Santé avec pour intérêt central l'amélioration de l'offre de service aux citoyens patients, une commission d' inspection et d évaluation de la salubrité en matière d' hygiène et des conditions de prise en charge du malade a séjourné trois jours durant à Béjaïa dans une mission d'inspection générale effectuée au niveau des structures sanitaires de la wilaya. Composée de cadres centraux du ministère de la Santé, cette commission s'est particulièrement intéressée aux conditions d'accueil du malade, au circuit patient dans les urgences, et à l'hygiène au niveau de la wilaya de Béjaïa. À ce titre, la wilaya de Béjaïa doit faire un effort pour résoudre la problématique de la gestion des déchets tant ménagers qu'hospitaliers, qui constitue un défit de l'heure pour les autorité de wilaya. C'est le constat auquel est parvenue cette commission d'inspection, accompagnée durant son séjour par un inspecteur contrôleur au CHU de Béjaïa. «Un intérêt particulier a été accordé au CHU de Béjaïa», indique Hafid Boudraham, précisant qu' «un effort dans l amélioration des conditions de prise en charge sanitaire a été constaté au centre hospitalier du chef-lieu, notamment au niveau des urgences depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19, il a été remarqué que le pavillon des urgences du CHU est devenu régional accueillant plus de 20 wilayas en matière d'urgences cardio interventionnelles et la neurochirurgie».

Il est, cependant, regrettable de constater que le centre d'imagerie demeure encore non fonctionnel faute de radiologue. La réception de la nouvelle structure apportera une nette amélioration aux structures déjà existantes et diminuera la charge supportée par le pavillon des urgences. Les trois nouvelles structure, dont la livraison est imminente, apporteront un plus à la situation actuelle du secteur de la santé. Il s'agit des hôpitaux des Tazmalt, Souk el Tenine et Oued Ghir (service psychiatrie régional). La redynamisation des Epsp (Etablissement de santé publique) doit s'inscrire dans la durée pour l'amélioration de l'offre de soins. Tous les hôpitaux de la wilaya de Béjaïa ont été inspectés dans ce sens.

Pour la première fois, une véritable inspection a eu lieu dans la wilaya de Béjaïa. Une démarche qui intervient précisément dans le cadre du Plan d'action du gouvernement, en application des instructions du président de la République visant à améliorer notablement, les conditions sanitaires du citoyen. Le ministre de la Santé a insisté sur l'amélioration du service public en veillant à assurer les meilleures conditions d'accueil des patients dans les centres hospitaliers en vue de garantir une «gestion optimale des ressources humaines et matérielles afin d'améliorer la qualité de service et relever le défi lié à la conjoncture actuelle». Le déplacement de cette commission à Béjaïa s'inscrit dans l‘impératif d'instaurer la culture de l'évaluation périodique et de suivi, en veillant à tirer des enseignements des expériences antérieures et à corriger les lacunes identifiées.