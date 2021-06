Deux nouvelles polycliniques seront réceptionnées dans la wilaya de Tizi Ouzou le 5 juillet. Par ailleurs, un hôpital d'une capacité de 60 lits sera partiellement mis en service également à l'occasion de la célébration de la journée de l'Indépendance, le 5 juillet 2021. Le premier responsable de la wilaya de Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaâ, a effectué, d'ailleurs, une visite d'inspection hier sur le terrain pour constater de visu la situation sur les sites où ont été réalisés les trois projets en question ainsi que sur l'arrivée de l'équipement qui permettra l'entrée en service de ces structures sanitaires dont les populations des régions concernées ont tant besoin. Le premier projet qui sera inauguré le 5 juillet prochain est la polyclinique de Redjaouna dans la commune de Tizi Ouzou. Lors de la visite d'inspection effectuée par le wali et les responsables concernés, il a été constaté que les travaux de ladite polyclinique sont achevés à 100%. De même que cette structure sanitaire a été entièrement équipée. Ce qui lui permettra d'entrer en service, totalement, dès le lendemain de son inauguration. Par ailleurs, une nouvelle polyclinique sera également inaugurée le 5 juillet. Celle-ci est située à Tamda, dans la daïra de Ouaguenoun. Le taux de réalisation des travaux de cette structure sanitaire est de 95%. Mais d'ici le 5 juillet, les choses avanceront de telle sorte que l'inauguration s'effectuera comme prévu. Le wali a également visité ce nouvel établissement sanitaire. L'opération de l'acheminement de l'équipement nécessaire pour sa mise en service battait son plein, hier, au moment du passage de la délégation de la wilaya et des responsables du secteur de la santé. Le troisième projet dont la mise en service entrera en vigueur partiellement, le 5 juillet prochain, est l'hôpital des Ouadhias. Il s'agit d'un hôpital d'une capacité de 60 lits. Le 5 juillet, cinq services parmi ceux dont il sera doté, seront fonctionnels. Les équipements indispensables pour la mise en service des cinq espaces en question, ont été livrés. Quant à la mise en fonction des autres parties de cet hôpital, elle aura lieu de manière progressive et graduelle. La cadence de la progression de la mise en oeuvre des autres services est tributaire de l'acquisition du matériel et du recrutement du personnel médical spécialisé. Il faut rappeler que le projet de l'hôpital de 60 places des Ouadhias, a été lancé en 2014. Initialement, le délai de réalisation de cet hôpital était de 37 mois. À maintes reprises, les travaux ont été interrompus à cause de divers problèmes, comme ceux inhérents aux déplacements des lignes électriques de moyenne et de basse tension. Mais aussi à cause des oppositions exprimées par des citoyens. Un problème qui a surgi dans la réalisation de tous les projets dont a bénéficié la wilaya de Tizi Ouzou, presque sans exception aucune. Mais grâce aux efforts consentis par toutes les parties concernées, tous les écueils ont été levés et le projet de l'hôpital des Ouadhias a pu voir le bout du tunnel. Il faut préciser, enfin, que plusieurs autres projets seront inaugurés également à l'occasion de la célébration de la fête de l'Indépendance. C'est le cas de la cité AADL-2013 des 408 logements située au Pôle d'excellence de Oued Falli.