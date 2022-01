Plus de 1500 opérations d'entretien ont été effectuées sur les réseaux électriques, dans la wilaya de Béjaïa et ce, durant l'année 2021.

«La direction de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa a effectué plus de 1500 opérations d'entretien des réseaux électriques en 2021, dans le but de mettre à la disposition de ses clients une meilleure qualité et continuité de service», indique un communiqué de la Sadeg (Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz).

La même source précise que «la wilaya compte un réseau électrique d'une longueur de 7 756 km réparti comme suit: 2 642 km réseau moyenne tension, 5 113 km réseau basse tension, 2 865 postes de distribution publique et 1 602 postes de livraison (poste clients)». Ces réseaux sont exploités par 7 services à savoir; Béjaïa, Sidi Aïch, Aokas, Akbou, Amizour, Kherrata, Amalou. Le service d'Amalou et d'Aokas ont été nouvellement créés (2021) pour soulager les services techniques d'Akbou et de Béjaïa. Ces opérations d'entretien ont concerné, entre autres, l'entretien des postes transformateurs et des lignes électriques, le redressement et le remplacement des supports, la réparation des conducteurs, le réglage des éclateurs, l'élagage, le retrait des nids de cigognes...etc. Dans la même optique, la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa a investi plus de 10 millions de dinars, en 2021, afin d'améliorer la qualité de la desserte énergétique à travers la wilaya. «Ces investissements se sont articulés, particulièrement, sur la réalisation de 18 postes transformateurs pour une consistance physique de 31 km, la création de 8 départs pour une longueur réseau de 10 km et la réhabilitation d'environ 10 km de réseau basse tension», ajoute la Sadeg dans le même communiqué. «En dépit de tous les efforts consentis par notre société, afin d'améliorer la qualité et la continuité de service, cela demeurera insuffisant si nos clients (privés ou étatiques) continuent à effectuer des travaux sans notre assistance», déplore la SDE, qui met en exergue la nécessité d'une coordination entre les différents intervenants. Ces interventions anarchiques mettent à mal le réseau et détériorent la qualité des services, ajoute-t-on en substance. «C'est ainsi que nos réseaux subissent des agressions qui se répercutent négativement sur la qualité et continuité de service», conclut-on. «Plus de 35 atteintes ont été enregistrées sur nos réseaux de moyenne tension en 2021, sans compter les nombreuses agressions ayant touché de réseau de la base tension», indiquait hier Ghanima Laïdi, chargée de communication de la Sadeg. Interrogée, sur les récurrentes coupures de courant, la même responsable indique qu' «il arrive que nous accomplissons des coupures pour procéder dans de meilleures conditions aux opérations d'entretien, mais c'est seulement en partie». Il est utile de préciser que, généralement, ces coupures sont dues à des interventions intempestives qui agressent les réseaux sans compter, les nids de cigognes, les branchages d'arbres et les intempéries