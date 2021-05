L'axe routier aussi important que celui de la Route nationale N26 est fermé au nez des usagers depuis trois jours. Hier, la RN 26 était le théâtre d'une manifestation de protestation, oeuvre des habitants du Village socialiste agricole, relevant de la commune de Fenaïa. Faute d'une intervention quelconque pour comprendre le problème posé, les habitants frondeurs prennent possession d'un espace public aussi vital. Les habitants de ce Village socialiste agricole, dont l'existence remonte aux années de la révolution agraire, poursuivaient, pour la 3ème journée consécutive leur protestation contre les autorités qui n'ont pas tenu leurs promesses quant à la satisfaction des revendications déjà exprimées. Les protestataires exigent la concrétisation des promesses faîtes pour la prise en charge de leurs préoccupations quotidiennes dont l'alimentation en eau potable, les travaux d'aménagement, l'école primaire... Comme toutes les actions similaires, cette protestation s'est répercutée négativement sur le quotidien des usagers, qui ont eu à subir d'énormes désagréments en ce début de semaine. Après une pause salvatrice, le calvaire des citoyens qui n'on rien à voir avec les problèmes soulevés, s'invite pour rendre pratiquement impossible tout déplacement d'une localité à une autre, sauf à faire de longs et périlleux détours. Depuis qu'on ne répond qu'aux revendications exprimées de manière musclée, la ritournelle devenait plus fréquente. «Puisqu'on ne répond qu'au plus fort», commente cet usager rencontré sur les lieux, mais non sans regretter l'absence de l'Etat pour appliquer la loi et sanctionner tous les contrevenants.

Autant les revendications étaient légitimes, autant la colère des usagers l'était également, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont seuls à subir ce diktat né d'insuffisances dont ils ne sont aucunement responsables. Personne n'était en mesure de répondre, hier, à cette question, si ce n'est les usagers eux-mêmes qui crient haut fort leur indignation. Aussi, l'on comprend aisément l'appel au recours à la force publique face à un dépassement flagrant sur la liberté de circulation. L'avis est largement partagé par les citoyens bloqués sur la Route nationale 26, sous un soleil de plomb. Beaucoup a été dit sur ce fléau qui plombe toute l'activité de la wilaya de Béjaïa. Les opérateurs économiques étaient les premiers à lancer l'alerte sur le risque encouru par l'investissement si le fléau n'est pas pris en charge par les autorités concernées. Le mouvement associatif, qui lutte contre les accidents de la circulation, à mis le doigt sur ces fermetures qui sont souvent à l'origine de la colère des usagers qui finissent souvent par des drames, qui endeuillent bien des familles.