Rien ne semble interférer entre le développement de la wilaya et la volonté de ses responsables locaux pour que le processus du développement réponde aux aspirations citoyennes et aux normes escomptées. C'est dans cette optique que le premier responsable de la wilaya d'Annaba, Djamel Eddine Berrimi, enchaîne les sorties d'inspection, à travers divers chantiers relevant de plusieurs secteurs. Au titre de ce programme chargé, le wali d'Annaba a, lors de sa dernière sortie, ciblé le secteur des équipements publics, dont la part du lion est revenue au secteur de l'éducation notamment.

Une visite visant à opérer des inspections périodiques aux différents projets de développement, en cours de réalisation notamment. Une procédure à même de veiller à la concrétisation des projets lancés et ceux en cours de réalisation. La lutte contre le retard dans les travaux de réalisation de projets passe par la rigueur du suivi. Une politique adoptée par le responsable de la wilaya. Sa dernière sortie a été consacrée, notamment à un groupe scolaire type D à la cité Ryme, la réalisation de deux CEM base 6 à Berrahal-centre et El Kalitoussa. Au niveau de ce dernier pôle urbain, le responsable s'est enquis de l'avancement des travaux de réalisation d'un lycée 1000/300. Dans la daïra d'El Bouni, le même responsable s'est rendu à Boukhadra et à Bouzaâroura, où il a pris connaissance de l'avancement des travaux de deux projets, relatifs à la réalisation respective d'un CEM base 6 et d'un groupe scolaire type C. Des infrastructures devant être réceptionnées lors de la prochaine année scolaire, surtout qu'elles relèvent des nouveaux pôles urbains. Ces nouvelles infrastructures scolaires vont éviter le déplacement des élèves, tous paliers confondus, le déplacement vers les établissements scolaires distant pour la plupart de plusieurs kilomè-tres. Pour assurer les meilleurs moyens et conditions de la scolarisation des élèves, le chef de l'exécutif n'a pas omis de rappeler la prise en compte, lors de la réalisation des nouveaux établissements scolaires, de l'énergie solaire. «Il faut que les nouveaux établissements scolaires soient équipés de panneaux photovoltaïques, afin qu'ils soient alimentés en énergie solaire», a instruit le wali, précisant surtout qu'«il s'agit des orientations du gouvernement». S'agissant du lycée Pierre et Marie Curie, sis au chef-lieu de la commune d'Annaba, le même responsable a insisté sur la préservation de l'aspect historique et architectural de l'établissement. Ce dernier fait l' objet de travaux de réhabilitation en raison de la vétusté de l'établissement. Il est à noter que le seul mot d'ordre de cette visite était le respect des délais de livraison des projets en cours de réalisation avant la prochaine rentrée scolaire.

Bien entendu, avec le respect des normes de réalisation, instruction mise en avant pour tous les projets, dont, également, celui de la réalisation d'une salle omnisports à Safsaf, zone ouest de la ville d'Annaba.