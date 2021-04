Malgré une contamination record et plus de 600000 morts de la Covid-19, les Etats-Unis, à travers leurs centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), persistent à se donner le rôle de donneur de leçons dans la prévention contre la pandémie.

En effet, dans la dernière parution des CDC, les Américains classent les pays de la planète selon un niveau de gravité de la maladie et octroient les bons et les mauvais points aux uns et aux

autres. Pourtant, mondialement connus pour leur piètre gestion de la pandémie, les USA se réservent le droit de déconseiller leurs ressortissants à voyager en Algérie, en raison de «niveau inconnu» des contaminations.

Décryptée, cette sentence suppose que les chiffres annoncés par l'Algérie ne pourraient pas être vrais, parce qu'il n'y a pas de dépistage massif. Cela suffit apparemment aux CDC pour se faire une idée sur la gravité de la pandémie en Algérie. Or, c'est bien connu, que le seul chiffre des contaminations n'explique pas tout. Il y a également le taux de saturation des hôpitaux et le nombre de décès en relation avec la maladie. Sur ces deux facteurs, impossibles à dissimuler, l'Algérie s'en tire très bien.

Pourquoi s'obliger à pratiquer des testes massifs, lorsque la maîtrise de la maladie est effective? Les Américains ne veulent pas répondre à cette question et encore moins admettre l'excellente gestion de la maladie par les services de l'Etat. En affirmant dans leur dernier rapport que «les voyageurs doivent éviter de voyager en Algérie», les CDC ratent l'occasion de comprendre ce qui n'a pas marché aux Etats-Unis qui sont actuellement l'un des trois premiers foyers de la Covid-19 dans le monde.

La méthode algérienne qui a consisté à étouffer le virus en limitant au maximum les interactions sociales entre les régions du pays et avec l'étranger, a très largement montré son efficacité. Pour preuve, au moment où l'Occident confine à tout-va, en Algérie l'ensemble des activités, y compris culturelles, sont autorisées. Ce devrait être une preuve éclatante pour les experts des CDC américains.

Mais au lieu d'en prendre de la graine, ils déconseillent à leurs ressortissants de venir en Algérie. La vérité est qu'ils craignent que les citoyens de ce grand pays constatent de visu les résultats de la bonne gestion algérienne, contrairement à leur autorité qui a tout loupé. Il y a dans le classement des «pays à risque sanitaire» une attitude qui relève de la fuite en avant et pas du tout de la préservation de la santé des Américains. Pendant des mois, les USA étaient la destination la plus dangereuse de la planète. Et ce n'est pas par le truchement d'un document que les CDC y changeront quoi que ce soit.

En plaçant l'Algérie en «alerte4», déjà en février dernier, justifiant ce classement par le «flou» dont ferait montre l'Etat dans la communication des chiffres de la pandémie, ces centres de contrôle et de prévention des maladies devaient s'attendre à une catastrophe sanitaire quelques semaines plus tard. Il n'en fut rien et l'ensemble de la communauté nationale en témoigne, ainsi que la représentation de l'OMS en Algérie. l'organisation mondiale de la santé a, rappelons-le, à plusieurs reprises, félicité l'Algérie pour sa lutte contre la Covid-19. En récidivant dans leurs appréciations mensongères, les CDC démontrent leur étroitesse de vue qui les empêche d'admettre l'efficacité d'une gestion dont a fait montre un pays autrement moins développé que les Etats-Unis.

Cette gêne à dire les choses n'est pas simplement américaine. Elle est également européenne. L'Algérie n'est citée nulle part dans le Vieux Continent, comme un modèle de lutte contre la pandémie.