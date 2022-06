«La primauté de l'intérêt suprême de la Nation, la consolidation des rangs du peuple, faire barrage aux ennemis de l'Algérie», sont les priorités fixées par la revue El-Djeïch. Ce sont «les conditions fondamentales qui permettent à notre pays de faire face aux ennemis, aux nostalgiques aigris» et «à leurs récurrentes tentatives visant à déchirer notre tissu social et à nuire au moral de notre peuple». Soulignant les discours «empreints de haine et de rancoeur» et les «rumeurs destinées à semer le trouble et la confusion», l'éditorialiste souligne que ces procédés ne font que « travestir les faits» en «déformant la réalité» dont l'objectif, relève le rédacteur, est d'«entraîner ceux qu'ils réussissent à séduire et à abuser, dans les abîmes de la félonie et de la trahison». Pour contrer ces ennemis de l'Algérie, El-Djeïch exhorte les Algériens à «épouser» l'initiative de «La main tendue» lancée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Une initiative visant «à réunir toutes les composantes du peuple algérien, sans distinction ni discrimination, pour servir leur pays et tourner ainsi la page du passé». Une initiative ayant pour «finalité la constitution d'un front interne» à même de contrer, d'une part, «toutes campagnes de dénigrement visant notre pays» et, d'autre part, de «contribuer au redressement du pays et à imprimer un nouveau souffle au processus de développement national». Tout en rappelant que l'initiative de «La main tendue» a été favorablement accueillie et a reçu l'adhésion de la classe politique, ainsi que des deux chambres du Parlement, l'édito d'El Djeïch souligne qu' elle constitue «un creuset pour l'ensemble des enfants de la Patrie». Une initiative adoptée par l'ANP qui a été aux premières lignes pour apporter soutien et appui à toutes les bonnes initiatives ayant pour objet de servir l'Algérie, rappelle El-Djeïch. Une initiative visant, selon le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, «à consolider la cohésion nationale et à renforcer le front interne. Une initiative qui reflète véritablement la volonté politique sincère des hautes autorités du pays à oeuvrer au resserrement des rangs, à la réunification et à la mobilisation des forces vives de la Nation, particulièrement dans la conjoncture internationale actuelle». Et l'éditorialiste de rappeler l'appel du chef d'état-major de l'ANP aux Algériens à «faire prévaloir l'intérêt suprême du pays et à adhérer à cette initiative sincère, qui s'inspire des valeurs de notre Nation séculaire et des principes de notre Révolution éternelle». Dans la foulée, la revue El-Djeïch souligne que l'initiative de la «Main tendue» vient s'ajouter «aux réalisations et acquis enregistrés par notre pays, à travers le parachèvement du processus de construction des institutions de l'État et l'édification d'un État de justice et de droit». Une initiative venue «impulser davantage de dynamisme à la politique étrangère, en plus de relancer la roue du développement économique, outre le fait d'accorder une importance capitale au volet social, traduit par des mesures pratiques qui visent à servir les intérêts du citoyen». Et la revue de mettre en exergue «les nouvelles règles et coutumes adoptées par le chef de l'État». Le 5 Juillet est une date auréolée de victoire et un évènement important et cher à tous les Algériens. Aussi, il échoit aux enfants de notre patrie de saisir l'occasion du 60e anniversaire de l'Indépendance pour asseoir les fondements d'un départ sérieux, mettant de côté le passé peu reluisant, en aspirant à un avenir prometteur car l'Algérie est ouverte à tous ses enfants», conclut l'éditorialiste.