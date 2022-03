Pendant sept ans et demi d'une guerre cruelle, le peuple algérien a tenu tête à l'une des plus fortes puissances coloniales du siècle: plus d'un million de soldats français ont été mobilisés à cet effet avec tout leur armement moderne: aviation, artillerie, blindés, marine. La France est arrivée à dépenser jusqu'à 3 milliards de francs par jour. Elle a bénéficié de l'appui massif de l'Otan dans tous les domaines: militaire, financier, diplomatique, moral. Elle a tenté avec l'aide d'une grande partie du peuplement européen en Algérie, de lutter désespérément pour le maintien de l'Algérie française.

Face à cette puissance qu'avait à opposer le peuple algérien? D'abord sa foi en la justesse de sa cause, la confiance en lui-même et en ses destinées et la volonté inébranlable de briser les chaînes du colonialisme; ensuite, et surtout, son unanimité dans la lutte. Les Algériens - hommes et femmes, jeunes et vieux, d'Alger à Tamanrasset et de Tébessa à Mamia - se sont dressés dans leur totalité dans la guerre de libération. Ni les tentatives de division ni la présence de contre-révolutionnaires et de provocateurs dans leurs rangs n'ont pu altérer leur foi et leur unité. Les Algériens se sont sentis comme les organes d'un même corps dans cette lutte gigantesque. Le FLN. et l'ALN. ont été des instruments de combat efficaces au service du peuple, et par leur action continue ont porté des coups sérieux au colonialisme. La Révolution algérienne a forcé l'admiration de tous. Elle jouit actuellement d'un prestige universel qui lui vaut de nombreux appuis. À nos frères maghrébins et arabes, aux pays socialistes, aux peuples du tiers- monde, aux démocrates de France et d'Europe qui nous ont aidés, nous nous devons, aujourd'hui, d'exprimer notre reconnaissance pour leur soutien et leur solidarité. Cette lutte a été d'un précieux enseignement pour les peuples subjugués encore par l'impérialisme. Elle a détruit le mythe de l'invincibilité de l'impérialisme. Tout en conduisant à la libération de l'Afrique, elle a démontré qu'un peuple aussi petit soit-il, et avec des moyens réduits, peut tenir tête à un impérialisme même très puissant et arracher sa liberté.

Le président du GPRA, Benyoucef Benkhedda, mars 1962

Source: extrait de l'«Appel au peuple algérien» par le président du GPRA, Benyoucef Benkhedda dans Le Moujahid, édition spéciale du 19 mars 1962.