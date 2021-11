À l'occasion de la célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message à la nation. Le chef de l'État a qualifié «le 1er novembre d'une étincelle qui a illuminé le pays de feu et de lumière, un feu qui a incendié les violeurs agresseurs». Pour le président Tebboune, l'appel «du 1er Novembre est une référence sacrée» qui est«gardée dans nos consciences». Réitérant que cet appel a «fortifié notre unité nationale et inspiré le peuple algérien une ingéniosité qui lui permet de dépasser les crises», le président Tebboune souligne que «le 1er Novembre ravive notre loyauté aux martyrs et à l'Algérie qui a choisi, à travers l'Histoire, d'être libre et fière». Revenant justement sur la guerre de Libération nationale, le chef de l'État a souligné que «Dieu a béni l'Algérie en lui permettant que l'écho de son combat armé contre le colon retentisse aux quatre coins de monde». Dans son message, le chef de l' État a précisé que la Révolution de novembre a «écrasé la terreur de la France coloniale par la force des armes». Une France qui n'a pas hésité, ajoute le chef de l'État; à recourir à «l'intimidation, au génocide, à la torture, et au déni des droits humains». La conviction de défendre une juste et noble cause a été plus forte que l'armée coloniale face à un peuple déterminé à rester libre, note le président Tebboune. Relevant que Novembre est «inépuisable», le premier magistrat du pays souligne que le déclenchement de la Révolution est «la fierté de la nation» et qu'il «devrait être une source d'inspiration». Dans ce contexte, indique-t-il, il faut «exploiter les possibilités dont disposent les institutions et les organes concernés et les orienter vers la promotion et l'appréciation de notre patrimoine historique contemporain, de manière persuasive qui permet de polariser les nouvelles générations». À cet égard, il a lancé un appel aux «chercheurs et aux esprits novateurs» afin de rattraper le retard avec «des réalisations créatives» dans les secteurs du cinéma, de la télévision et de la radio. Des oeuvres devant refléter la lutte armée du peuple algérien, note le chef de l'État. Abordant le Mouvement populaire du 22 février 2019, le président Tebboune rappelle que «les fondements de l'État étaient au bord du gouffre», mais que le peuple algérien, ayant senti le danger, s'est vite «rué vers un Hirak béni», «en se basant sur une référence novembriste». «L'Algérie, forte de son peuple et de son armée, fière de ses institutions constitutionnelles, s'est élancée vers les horizons», indique le message du chef de l'État qui ajoute qu'il s'agit «de perspectives de construction d'institutions étatiques sur les bases solides, loin des soupçons et des impuretés». Des institutions devant être parachevées lors des prochaines élections locales qui sont une preuve «de notre forte et inébranlable volonté de protéger le libre arbitre des citoyens, hommes et femmes». Dans ce cadre, le président Tebboune affirme que «le gouvernement va accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de relance économique et va assurer les besoins sociaux avec l'efficacité et l'efficience requises». Ainsi, «nous aurons ramené le pays sur le chemin parcouru par nos martyrs et moudjahidine». conclut Abdelmadjid Tebboune.