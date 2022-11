L'Expression:Alors Monsieur le député, on vous a renvoyé en Afrique? Vous êtes à Alger, quelle est votre réaction au sujet des propos racistes dont vous été victime, il y a quelques jours, en plein hémicycle?

Carlos Martens: C'est d'abord un honneur pour mois d'être ici en Algérie terre de martyrs qui ont versé leur sang pour la dignité humaine. Je suis d'autant plus fier que mon voyage arrive à peine quelques jours après la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Une guerre qui a laissé son empreinte dans l'Histoire de l'humanité en ce sens qu'elle a conduit à l'affirmation du mouvement de décolonisation en Afrique, en Amérique latine et en Asie.

Pour revenir à l'acte dont j'ai été victime, je dirai simplement qu'il a été regrettable. Je suis un député qui mène des combats importants qui sont désormais mis au second plan à cause de cet acte raciste qui capte tous les médias. Étant à Alger j'aurai aimé parler d'autre chose, mais à cause de ce raciste je dois justifier ses propos expliquer mon ressentit. C'est une insulte envers ma personne, envers des millions de Français et des personnes de ma couleur. C'est pour cette raison que ce dérapage a fait le tour de la planète entière. À l'hémicycle, je parlais de dignité humaine, du sauvetage des bateaux de migrants en Méditerranée. Il faut qu'on ait cette solidarité avec les peuples qui sont en difficulté. L'Histoire du monde a toujours été jalonnée par des actions d'aide, soit durant une guerre ou durant une catastrophe.

Quelles sont les tendances politiques qui se sont solidarisées avec vous?

J'ai reçu des messages de toutes les tendances en France. De mon parti, la France insoumise aux Républicains en passant les Communistes, les Écologistes, les Socialistes, la majorité présidentielle, le Modem, la société civile, des ministres de la République sans compter des messages de solidarité venant d'Afrique, d'Europe d'Asie, d'Amérique du Sud, d 'Amérique du Nord, pour ainsi dire du monde entier.

À votre avis qu'est-ce qui justifie un pareil dérapage de ce député qui serait multirécidiviste?

Ce n'est pas un dérapage. C'est une atteinte aux droits de l'homme. Il y a des persiennes en France qui le vivent tous les jours, dans la rue, au travail et à l'école. Il y a quinze jours, le maire de Stains, Azeddine Taybi, a eu un groupe d'extrême droite venu dans sa mairie scander des slogans racistes. Il faut que ces comportements cessent dans notre pays, terre des droits de l'homme.

Le député qui vous a «agressé» a eu une sanction maxima à l'Assemblée. Comptez-vous mener d'autres actions à son encontre?

Il y a un règlement qui gère notre hémicycle et est tenu de nous appliquer rigoureusement ce règlement. Il y a eu plusieurs rassemblements de soutien à travers le territoire français (Toulouse, Bordeaux, Lille...). Ces rassemblements sont importants car dès lors qu'un maire, un député ou même un simple citoyen subit ce genre de comportements, il faut faire bloc autour de lui pour montrer que le racisme n'a pas sa place chez nous.

Vous êtes à Alger pour une visite de courtoisie, non officielle, vous avez visité des lieux chargés d'Histoire, quelle est votre première impression?

Une très bonne impression. Je suis arrivé hier soir (vendredi dernier, Ndlr). Des que j'ai mis mon pied sur Alger j'ai reçu un accueil chaleureux de la part d es amis à moi Ils m'ont reçu à l'aéroport d'une magnifique manière. Je viens de Paris où j'ai vécu une période assez chargée et ça me fait du bien de respirer à Alger. C'est ma première visite et j'espère que je reviendrai le plus souvent.

Vous avez visité quels lieux?

J'ai fait la Casbah, j'ai visité la Grande Poste, le Monument des Martyrs, le Cimetière de Saint-Eugène, Notre-Dame d'Afrique ainsi que le cimetière d'Al Alia. Ce sont des lieux chargés d'Histoire et c'est important pour moi en tant que français de les visiter.

Les personnes qui m'ont accueilli m'ont arrangé ce programme qui n'est pas anodin. On a ciblé des lieux précis. Il est en rapport direct avec mes travaux législatifs. En effet, j'ai déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale et qui concerne la restitution définitive des crânes des Algériens qui se trouvent actuellement en France.

Dites un mot sur les procédures, d'entrée en Algérie,...

Les procédures ont été très rapides, je remercie énormément Monsieur le consul général à Paris ainsi que tous les officiels algériens que j'ai eu à croiser dans les différentes commémorations dans ma circonscription.

Pour rester dans cette ambiance de l'Histoire, vous arrivez à un moment particulier: en ce mois de novembre l'Algérie célèbre le 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, mais il y a eu également un autre événement: le Sommet arabe qui vient de s'achever.

Très occupé avec les commissions en France, je n'ai pas eu l'occasion de très bien suivre le déroulement du Sommet arabe à Alger, mais j'aurai une note de mon Groupe politique sur ce Sommet à la fin des travaux des commissions qui sont toujours en activité. J'ai appris à travers les médias qu'il y a eu des thèmes relatifs au dérèglement climatique et la montée des eaux au niveau de la Méditerranée ce qui coïncide avec les travaux de la CP27 qui commencent demain (aujourd'hui, Ndlr) à Charm El Cheikh. C'est très important que les pays arabes réunis à Alger aient abordé le sujet du dérèglement climatique.

Avez- vous prévu des rencontres avec des officiels, vos homologues députés algériens, la société civile?

Non. Je suis ici dans le cadre d'un voyage non officiel et de ce fait je n'ai aucune rencontre officielle? à part bien sûr des personnes que je croise dans la rue et qui me reconnaissent...

Vous être l'auteur d'une proposition de loi sur la restitution définitive des crânes des Algériens. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette proposition?

Il y a des travaux qui ont été entamés depuis de nombreuses années sur ce sujet- là. La question est revenue de nombreuses fois sur la table sans qu'elle soit complètement résolue. Il y a 48 heures j'ai eu l'information que Jean-Luc Melonchon a lui même travaillé sur cette question; donc comme vous voyez, il y a une continuité dans le suivi des dossiers. Mais j'ai été mis au parfum de ce dossier par une association de mon quartier il y a deux ans avant que je sois élu député. Cela m'a profondément touché surtout que je me suis toujours intéressé aux questions mémorielles. Dès que j'ai été élu député, mon premier travail législatif en individuel a été de préparer ce projet de loi pour une restitution définitive des crânes algériens.

J'ai longuement discuté avec le Musée de l'Homme pour qu'il n y ait pas d'erreur car il faut être très minutieux sur cette question. Il y a beaucoup de crânes qui sont stockés.

Ce qui a été rapporté sur les crânes dans la presse américaine n'est pas une polémique mais du factuel. Je l'ai bien souligné dans ma proposition de loi: il ne faut pas faire de restitution précipitée. D'où la nécessité de passer d'abord par une loi avalisée par les deux chambres du Parlement pour aboutir à une restitution légiférée. Je souligne que les 24 crânes, symboles de la résistance à l'occupation française, rapatriés le 3 juillet 2020, ne sont pas une opération définitive. Ils le sont à titre de prêt pour une durée limitée de 5 ans. D'ou mon combat pour une restitution définitive et qui ne peut se faire qu'à travers une loi, comme celle que je propose à l'Assemblée.