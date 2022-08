Le président de la République a marqué la Journée nationale de l'APN par la distinction de plusieurs militaires. La cérémonie qui s'est déroulée, ce jeudi, au Cercle national de l'Armée à Beni Messous aura eu beaucoup de significations. La symbolique des distinctions en disait long sur la volonté des plus hautes autorités du pays de demeurer fidèles à l'esprit de l'ANP qui a eu à relever beaucoup de défis avant même sa création, le 4 août 1962. Digne héritière de l'Armée de Libération nationale, elle en a les gênes des pères fondateurs et le souci permanent de conserver le précieux legs de l'indépendance.

Accueilli à son arrivée au Cercle national de l'Armée par le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chanegriha, le chef de l'État, également chef suprême des Forces armées et initiateur de la Journée nationale de l'ANP a passé en revue un détachement militaire qui lui a rendu les honneurs et salué de hauts officiers de l'ANP. Cette cérémonie a rassemblé l'ensemble des autorités politiques, à l'image du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, du président de l'APN et le Premier ministre. L'on notera également la présence du président de la Cour constitutionnelle, des conseillers du président de la République, des membres du gouvernement ainsi que le commandant de la Garde républicaine, le général d'armée, Benali Benali.

Un nombre impressionnant de hauts fonctionnaires du ministère de la Défense nationale ont pris part à cette cérémonie qui, de par la qualité des présents, est sans nul doute, l'une des plus distinguées dans l'agenda de la République. Son caractère solennel apporte la charge nécessaire d'émotion à l'importance du moment.

Et pour cause, il n'y avait pas que des officiels dans la grande salle du Cercle national de l'Armée. L'ANP qui n'oubliera jamais ses enfants. Et cela était très visible lors de la remise des attestations de reconnaissance aux retraités de l'ANP.

Le Président a ainsi honoré les militaires martyrs du devoir national, à travers leurs familles. Il a aussi remis les mêmes attestations à des invalides et grands blessés de l'ANP dans le cadre de la lutte antiterroriste. Ces instants de communion entre l'encadrement politique et militaire du pays et les soldats et officiers grands blessés, ainsi que les familles des martyrs est le témoignage de cette grande cohésion qui fait de l'ANP une grande famille, fière de défendre la souveraineté nationale.

L'autre instant tout aussi remarquable tient du fait que durant la même cérémonie, le chef de l'État a distingué l'élite de l'ANP à la retraite. Des cadres de la République, très médiatisés lorsqu'ils étaient aux responsabilités et qui ont affronté des situations exceptionnelles n'ont pas été oubliés par le Haut Commandement de l'ANP. Ainsi, Liamine Zeroual, Mohamed Betchine, Mohamed Mediene, Hocine Benhadid, Khaled Nezzar. Aujourd'hui avancés dans l'âge, ces généraux, ministres de la Défense et président de la République ont donc été publiquement remerciés par la République pour leur apport à la guerre de Libération nationale pour certains, au développement de l'ANP et à la sauvegarde de la souveraineté nationale pour tous.

Le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chanegriha a relevé que l'institution par le président de la République de la date de reconversion de l'Armée de Libération nationale en Armée nationale populaire, le 4 août, Journée nationale de l'Armée nationale populaire est inspirée par les valeurs d'abnégation et de sacrifices pour la patrie, et aspire à l'enracinement de leurs nobles principes dans les esprits des générations successives du peuple algérien. «Notre mémoire nationale était et restera la lanterne qui éclaire le présent et l'avenir de notre Nation, avec tout ce qu'elle porte en hauts faits, en gloires et en sacrifices au nom de la liberté, de la dignité et de la souveraineté», a souligné le général d'armée.