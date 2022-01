Les pouvoirs publics tablaient sur une relance de la campagne de vaccination pour un retour rapide à une vie «normale», sans contraintes, hormis respecter les gestes barrières et porter du masque. Des «digues» indispensables pour contenir cette 4e vague exceptionnellement contagieuse qui risque de faire craquer un système de santé fragilisé, par près de deux années de pandémie de coronavirus, éviter surtout que d'autres familles ne s'endeuillent. Force est de constater que cela n'en prend pas le chemin. La situation est alarmante et comble de l'histoire, c'est dans un des plus hauts du savoir, l'université que ce constat est établi. Les chiffres rendus publics, hier, par le directeur général des enseignements et de la formation supérieurs. Seuls 4% des étudiants ont opté pour la vaccination, 20% des enseignants et 35% du reste des travailleurs. Ce qui donne une moyenne totale de près de 20%, a révélé Boualem Saidani sur les ondes de la Chaîne 3. Un bilan qui indique que l'on se dirigerait tout droit vers la prorogation de la suspension de toutes les activités pédagogiques, cours et examens, qui ont été gelées pour une semaine depuis jeudi dernier. La suspension des activités pédagogiques est accompagnée de la désinfection totale des lieux, l'évaluation régulière des taux de contamination, le report des examens, le remplacement des cours en présentiel par des cours à distance dans la mesure du possible, et la suspension de toutes les activités scientifiques et sportives, a fait savoir le directeur de la formation et de l'enseignement supérieur au ministère de l'Enseignement supérieur. Cette décision est intervenue en application des conclusions de la réunion extraordinaire consacrée à l'évaluation de la situation pandémique dans le pays, suite à la propagation des cas de contamination au Coronavirus, présidée par le président de la République. «La décision de fermeture des universités revient aux chefs des établissements et des centres universitaires, en tenant compte du calendrier des examens et de la possibilité de les reprogrammer», avait souligné Abdelmadjid Tebboune. Sur instruction de messieurs le ministre et le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sept mesures à prendre ont été transmises aux responsables de l'ensemble des établissements, en leur cédant cependant le choix de les adapter à leurs situations spécifiques, a annoncé l'Invité de la Rédaction de la Radio nationale d'expression française. La suspension des activités pédagogiques est accompagnée de la désinfection totale des lieux, l'évaluation régulière des taux de contamination, le report des examens, le remplacement des cours en présentiel par des cours à distance dans la mesure du possible, et la suspension de toutes les activités scientifiques et sportives a poursuivi l'ex- recteur de l'université Abderrahmane Mira de Béjaïa. Il est également question de «vider les résidences universitaires, sauf cas exceptionnel», a-t-il ajouté. Pour ce qui concerne l'activité administrative, celle-ci a été maintenue dans la plupart des universités et rares, sont celles qui ont opté pour un service minimum, a précisé l'invité de la Chaîne 3. La rentrée sera-t-elle reportée? On n'en saura pas plus. Tout porte à croire cependant que la fermeture des universités et des établissements scolaires serait prolongée en raison de l'explosion des cas de contamination et du peu d'engouement pour la vaccination.