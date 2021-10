Les syndicats autonomes issus de plusieurs secteurs, regroupés sous l'égide de la Confédération des syndicats algériens (CSA), se réuniront, aujourd'hui, au siège du Cnapeste, à Alger. L'ordre du jour: décider de la manière de mener la protesta afin de concrétiser, sur le terrain, les revendications portant sur les dossiers d'ordre socioprofessionnel. C'est ce que nous avons appris, hier, du SG du Satef, Boualem Amoura, qui a souligné, cependant, que «des décisions individuelles peuvent être prises, concernant cette question, après, bien sûr, la tenue du conseil national de chaque syndicat». La CSA, regroupe, pour rappel, plusieurs syndicats forts du secteur de l'éducation, dont le Satef, l'Unpef, le Snapest, le Snte, le Cela. C'est l'appel à une grève cyclique de 2 jours renouvelables, chaque semaine, annoncé à partir du 2 novembre prochain, par le Cnapeste, qui semble sonner comme un glas pour les autres syndicats autonomes au point de «les secouer». Chose qui n'était pas à écarter, du fait que plusieurs points en commun sont constatés sur les plates-formes de revendications des membres de l'intersyndicale. L'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs par une revalorisation salariale, la révision complète du système d'indemnisation, le rétablissement du droit à la retraite sans condition d'âge, la titularisation des travailleurs, ainsi que d'autres revendications font l'unanimité au sein de l'intersyndicale. L'occasion sera donnée, aujourd'hui, aux membres de la CSA pour réitérer ce qui précède. Le dossier des libertés syndicales, le pouvoir d'achat et la nécessité d'ouvrir le dialogue, seront également remis, aujourd'hui, sur la table de la réunion de l'intersyndicale.

C'est un effet boule de neige qui se met en place et il ne concerne pas uniquement le secteur de l'éducation. L'incontournable Syndicat national des praticiens de la santé publique, le Snpsp, affilié à la CSA, sera présent à ladite réunion devant se tenir «à huis clos. «Son président, Lyes Merabet, nous a affirmé, hier, que «les membres de cette organisation syndicales seront présents». «Nous avons donné», a-t-il poursuivi, « le temps au gouvernement pour agir et réagir, et nous avons décidé de nous réunir ce samedi, pour évaluer les réactions et décider si nous allons, ou pas, poursuivre notre protestation et de quelle manière elle va se faire».