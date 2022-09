La relation entre l'Algérie et les Etats-Unis est « solide et durable », a affirmé la sous-secrétaire d'Etat américaine, Wendy Sherman, à l'issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, mercredi à New York. « Ce fut un plaisir » de rencontrer le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra en marge des travaux de l’Assemblée générale de l’ONU pour discuter notamment de la sécurité régionale et de notre partenariat économique, a écrit la numéro deux de la diplomatie américaine sur son compte Twitter. « J'ai hâte de continuer à approfondir notre relation solide et durable », a-t-elle encore ajouté. Cette déclaration intervient au lendemain d’une autre déclaration à New York émanant de la responsable du département d'Etat américain, chargée des Affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, qui a qualifié l'Algérie de partenaire « solide » pour la paix et la stabilité dans la région et le continent africain.