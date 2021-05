Au 5e jour de la campagne électorale pour les élections législatives, les candidats concentrent leurs discours en majorité sur l'importance de la liberté du peuple à choisir ses représentants.



Le FNA: Touati plaide pour la fin d'une APN désignée

Intervenant à partir de Jijel, le président du FNA, Moussa Touati, est revenu sur le rôle important des élus, affirmant que «les élections du 12 juin constituent une étape pour mettre un terme à l'APN désignée et aller vers une institution dont les membres sont élus par le peuple. Le député élu par le peuple oeuvrera à exercer pleinement ses missions, car il devra rendre compte à ceux qui l'ont élu. Des défis multiples attendent les futurs députés, dont les plus importants seront de demeurer à l'écoute du peuple, de relayer sa voix et de défendre ses revendications».



Sawt Echâab: «La future classe politique doit trouver les solutions»

Le président du parti Sawt Echâab, Lamine Osmani, a souligné, dimanche, à Tlemcen, qu'«il est du devoir de la classe politique de trouver les solutions adéquates aux problèmes que vivent le pays et le peuple algérien». Dans le même ordre d'idées, Osmani, déclinant un état des lieux peu reluisant de la situation du pays, explique «Nous constatons qu'il existe un écart entre le peuple et le pouvoir du fait que les élus n'ont pas été à la hauteur des attentes populaires. Il est impératif, pour la future classe politique, de trouver les solutions aux problèmes sociaux,

économiques et politiques que connaît le pays».



Le FMN: pour une participation massive

Le président du Front du militantisme national (FMN), Abdallah Haddad, s'est exprimé à partir de Blida, pour plaider un vote massif, lors des prochaines élections, précisant que «seul le peuple est capable d'opérer le changement espéré et de poser la première pierre pour l'édification de la nouvelle Algérie, à travers une forte participation aux législatives du 12 juin prochain.

Haddad a souligné que «contrairement aux précédents scrutins, la moralisation de la vie politique a incité les jeunes cadres, marginalisés, à se porter candidats et investir ces élections, du fait qu'ils sont convaincus de la transparence de ce rendez-vous électoral encadré par un organisme indépendant, qui permettra aux citoyens de choisir les candidats qu'ils estiment les plus aptes à transmettre leurs doléances et préoccupations aux autorités compétentes».



Le PLJ: «Couper la voie à ceux qui appellent au boycott»

Le président par intérim du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Djamel Benziadi, a affirmé, dimanche, à Oran, que «les législatives du 12 juin prochain représentent une opportunité de redonner confiance au citoyen en les institutions de l'Etat.

Le président par intérim du PLJ a indiqué que «la date des prochaines législatives constitue une opportunité de changement à travers les urnes, pour couper la voie à ceux qui appellent au boycott, car le changement ne se fera qu'en changeant les anciens mécanismes et pratiques, en luttant contre la corruption et la bureaucratie et en purifiant l'administration, pour qu'elle soit au service du citoyen»

El Islah:

Le président du mouvement El Islah, Filali Ghouini, a déclaré, dimanche, à Tlemcen, que «les prochaines échéances électorales constitueront une occasion de renouveler la confiance entre le citoyen et la classe politique».

Le président du mouvement El Islah a souligné que son parti présente des listes de candidats capables de représenter les citoyens et de défendre leurs revendications légitimes, sous la coupe du Parlement. «L'ère des pratiques du passé est révolue, le scrutin du 12 juin consacrera les dispositions de la nouvelle Constitution qui fortifie le projet civilisationnel en Algérie.».



El Moustakbel: «Les ennemis de l'Algérie ne passeront pas»

Dans un élan de mobilisation, déjà annoncé lors des précédents meetings, Abdelaziz Belaïd a appelé, à partir de Skikda, toutes les composantes du peuple algérien à «faire front uni et à assumer leurs responsabilités pour réussir ce rendez-vous électoral et mettre en échec les tentatives visant l'unité et la stabilité du pays».

Mettant en avant l'importance du renouvellement des institutions, Belaid a estimé qu' «il est possible de dépasser la conjoncture difficile vécue par le pays dans les meilleurs délais à travers une Assemblée populaire nationale forte composée des meilleurs enfants du pays et barrer la route aux ennemis étrangers qui tentent de nuire à l'Algérie».