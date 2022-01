Il existe des initiatives jeunes louables, que seule la passion a pu préserver, malgré les aléas multiples et récurrents. Sabri Allag, est un jeune architecte anonyme, qui aime son métier et vit sa passion à plein régime. Bien que très jeune, 39 ans à peine, ce jeune architecte algérien est à l'origine d'un concept et d'une idée de projet d'architecture touristique insolites, pour le moins. Il s'agit du concept 101 Projets Architecture Algérie, qui est une plate-forme numérique architecturale insolite, à même d'éblouir les plus téméraires du métier d'architecte. La plate-forme redonne vie à des projets du terroir, des pans complets de l'histoire architecturale en Algérie, avec des détails époustouflants. Des détails devant nous, dans nos villes, que nous ne remarquons pas d'ordinaire, absorbés que nous sommes par ce tas de préoccupations quotidiennes, ces bruits citadins diurnes assourdissants et autres pollutions de tous genres. Ayant collaboré avec un nombre de bureaux d'études étrangers sur des projets divers, en qualité d'architecte et de chef de projets, Sabri décidera, de voler de ses propres ailes, en fondant en 2019, son propre atelier «Sabri Allag architecte», afin de promouvoir une architecture moderne, fidèle à l'identité algérienne. Généreux et altier, ce jeune architecte accepte de partager son expérience, en dispensant des formations et des échanges avec des écoles de formation, écoles et autres instituts d'architecture. Aujourd'hui, Sabri Allag revient avec un projet pour la réalisation d'écolodge, à travers la reconversion de miradors, Bunker et Blockhaus en gîtes touristiques exceptionnels, avec des coûts insignifiants. Un projet qui pourrait intéresser les associations, fondations et autres entreprises spécialisées dans le tourisme et autres. Un concept ami de la nature, qui pourrait également concourir à une meilleure appréciation de la situation sécuritaire en Algérie. Voyons ce qu'il a à nous dire.

L'Expression: Vous êtes à l'origine d'un concept intitulé 101 Projets Architecture Algérie. En quoi consiste-t-il?

Sabri Allag: Les 101 Projets Architecture Algérie, est une rubrique numérique regroupant une collection d'authentiques projets architecturaux, dotée d'une richesse et d'une histoire en background. C'est, également un inventaire illustré de photos, qui vous font voyager et découvrir du bled, à travers des architectures singulières. Nous y retrouvons des projets dans toutes les régions, sélectionnés sur les thématiques relatives au tourisme, la santé, la culture, le culte, les bureaux... Mais aussi des projets aux langages architecturaux différents dont, le traditionnel, le mauresque, le néo-soudanais, le moderne, le contemporain... Qu'ils soient conçus par des architectes algériens ou par des étrangers.

Vous parlez d'un projet d'écolodge. De quoi s'agit-t-il exactement? Et d'où vous est venue l'idée?

Ce terme anglais, composé de deux mots «éco» qui renvoie à l'écologie et «lodge» qui désigne un logement de touristes. Un écolodge est une infrastructure d'accueil, construite avec un impact minimum sur l'environnement. Il contribue à protéger les espaces environnants fragiles, implique les communautés locales et offre aux touristes une expérience interprétative et interactive. L'idée de développer un tel concept en Algérie, vient du constat que le tourisme de nature gagne, de plus en plus, de terrain ces dernières années, comme la randonnée et le bivouac. D'autre part, l'Algérie dispose d'un héritage colonial et historique, composé de centaines de miradors et blockhaus construits en forêts et en crêtes de montagne. Or, la plupart de ces édifices est, aujourd'hui, désaffectée et une grande partie tombe en ruine, posant un sérieux problème de démantèlement. Le concept proposé consiste à reconvertir ces infrastructures en un type d'hébergement touristique, qui répond aux critères de respect de l'environnement. Un concept qui pourrait profiter à des associations de randonneurs et touristes, à travers une autogestion et un financement adaptée à ces installations. Sans compter la dynamique multidimensionnelle que cette solution pourrait apporter aux populations rurales locales.

Y a-t-il un projet pratique qui puisse illustrer une telle idée?

Oui, parfaitement. Il s'agit d'un cas d'étude, ayant concouru à la 6e édition mondiale du Holcim Awards en 2020. Il culmine à 800 m d'altitude, surplombant la plaine de la Mitidja à 70 km de la capitale. Il fait partie d'un programme d'étapes de randonnée, le long d'un itinéraire de montagne sur l'Atlas blidéen. Bâti sur 50 m², il se compose d'un espace de réception et d'une cuisine commune au rez-de-chaussée. L'hébergement est situé au 2e étage avec des lits superposés au confort basique, on y accède par une échelle, les toilettes sont à l'extérieur, comme la réserve d'eau de pluie, l'aire de bivouac, les points d'informations et les bacs de tri sélectif et de compostage naturel.

Le coût d'une telle reconversion de ces structures est-il à notre portée?

Le coût de reconversion et de mise en service de chaque écolodge, oscille entre 2 à 3 millions de dinars. Un investissement relativement bas, du fait du profit grandiose qu'offrent ces infrastructures déjà existantes. À cela, s'ajoute aussi l'utilisation facile des matériaux recyclés ou disponibles sur site. Cet investissement peut être vite amorti par les associations, qui auront à charge la gestion de ces espaces.

En quoi cela pourrait- il profiter au tourisme?

Notre pays a été classé comme la destination de voyage d'aventure, la plus prometteuse au monde pour la prochaine décennie par la British Backpacker Society. Cette annonce intervient à un moment où le pays a besoin de développer d'autres sources de revenus que les hydrocarbures. Le tourisme de nature est donc une alternative prometteuse.

Comment comptez-vous procéder?

Avant tout, le projet doit fédérer et interpeller les autorités, associations, organismes de tourisme... Ensuite, cartographier l'ensemble des sites existant pour identifier le potentiel naturel, touristique et la situation juridique de chacun. Et enfin, lancer une expérience sur un prototype qui sera dupliqué au reste des sites choisis.