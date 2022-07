Le président Abdelmadjid Tebboune a réuni, mardi

5 Juillet, à Alger, le président Mahmoud Abbas et le chef du mouvement Hamas, Ismaïl Haniyeh, une rencontre «historique» qui intervient après «plusieurs années de froid», comme n'ont pas manqué de le relever nombre d'observateurs de la scène internationale. Des représentants de l'Autorité palestinienne et du mouvement Hamas ont également assisté à cette rencontre. Abbas et Haniyeh ont été invités à Alger pour assister aux festivités marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. À cette occasion, Abdelmadjid Tebboune et son homologue palestinien ont cosigné un document relatif à la baptisation d'une rue à Ramallah, en Cisjordanie occupée, du nom de l'Algérie. Un symbole qui confère à l'événement une portée encore plus singulière et confirme, une fois de plus, la dimension efficiente de la diplomatie algérienne.

Depuis 2007, les deux principales factions de la lutte palestinienne n'ont pas cessé de se quereller, à la grande satisfaction de l'entité sioniste qui, au besoin, n'hésitait pas à jeter de l'huile sur le feu chaque fois que cela lui semblait nécessaire. Après son intronisation à Ghaza, le Hamas critiquait presque systématiquement le parti Fatah de Mahmoud Abbas dont l'Autorité palestinienne siège en Cisjordanie occupée où résistent à l'occupation sioniste plus de 2,8 millions de Palestiniens. Ghaza qui est un microterritoire abritant 2,3 millions de Palestiniens subsiste sous un blocus de l'entité sioniste qui dure depuis plus de 15 ans.

Les rencontres entre les hauts dirigeants des deux groupes ont été particulièrement rares. La dernière remonte à 2016, lorsque Mahmoud Abbas a eu des entretiens au Qatar avec Haniyeh et Khaled Mashaal, à l'époque chef du Hamas. Depuis, Abbas et Haniyeh ont engagé des discussions par téléphone, à de multiples reprises. Outre l'Égypte qui a été l'autre site des négociations en vue de la réconciliation palestinienne, l'Algérie a également multiplié les appels à des pourparlers entre les deux parties, en diverses circonstances. Des membres de haut rang des deux parties se sont ainsi rencontrés plusieurs fois, sans parvenir à un accord. En 2021, le président Mahmoud Abbas avait annoncé des élections législatives et présidentielle qui ont été reportées à une date inconnue, en raison des entraves systématiques pratiquées par l'entité sioniste pour empêcher la réconciliation palestinienne.

C'est dire l'importance de cette rencontre qui aura surpris beaucoup de monde et, sans aucun doute, ravi l'ensemble des peuples arabes, très attentif à la réconciliation des forces palestiniennes et à la défense permanente de la cause sacrée de la Palestine et de son droit inaliénable à un État avec El Qods-Est pour capitale. Depuis que le président Abdelmadjid Tebboune avait lancé son initiative en décembre 2021, l'action de l'Algérie est observée avec une attention extrême tandis que ceux qui voient d'un mauvais oeil cette démarche s'efforcent d'intensifier le travail de sape pour rendre vaine la réconciliation entre le Fatah et le Hamas.

Il suffit pour cela de noter les commentaires dans certains médias internationaux qui sont prompts à considérer que l'initiative ne s'est pas, à ce jour, traduite par le moindre rapprochement entre les deux groupes rivaux, feignant d'ignorer que la rencontre du 5 Juillet est, bel et bien, l'indice le plus probant de cette réconciliation en marche dont le sommet des pays membres de la Ligue arabe, prévu le 1er novembre prochain, à Alger, verra la consécration. C'est, en effet, au cours de ce sommet, que l'engagement de l'Algérie à réunir tous les Palestiniens sur la même ligne de front et pour une stratégie solidaire sera consacré, à la grande joie du peuple palestinien martyr et de l'ensemble des peuples arabes qui attendent avec ferveur cette avancée majeure de la lutte pour la libération des territoires et de la ville sainte d'El Qods illégalement occupés, depuis juin 1967, par l'entité sioniste.