La campagne de récolte de maïs jaune, une culture nouvellement introduite à titre expérimental dans la wilaya d'El-Oued, a débuté cette semaine, dans la commune de Ben-Guecha. La campagne cible une superficie cultivée de 161 hectares (ha), répartie entre le maïs en grain (59 ha) et le maïs fourrager (102 ha), a précisé le DSA d'El-Oued, Ahmed Achour. La campagne de récolte a débuté dans une première phase au niveau des exploitations se trouvant sur le territoire de la commune de Ben-Guecha, et qui totalisent avec 126 ha, quelque 78% de la superficie globale réservée dans la wilaya au maïs jaune. Elle sera étendue par la suite aux autres exploitations de la wilaya, ayant également introduit ce genre cultural, et ce, au titre de l'accompagnement technique des agriculteurs à travers le suivi de l'évolution et du comportement de la plante, a-t-il ajouté.

La culture de maïs jaune, selon le DSA d'El-Oued, est concentrée pour l'heure dans sept communes (Ben-Guecha, Reguiba, Taghezout, El-Oued, El-Magrane, Guemmar et Ourmès), et sera généralisée plus tard aux autres communes agricoles de la wilaya. Le DSA d'El-Oued a fait état, d'un rendement «appréciable» de la culture du maïs jaune dans la wilaya, atteignant 40 quintaux à l'hectare, estimant ce rendement «encourageant» à considérer le sol sablonneux et pauvre où il est cultivé, de surcroît sans fertilisants, ni chimiques ni organiques.