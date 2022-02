Le directeur général de la Radio algérienne était, hier, à Tizi Ouzou, à l'occasion de la Journée internationale de la radio.

En visite dans les locaux de la radio locale, Mohamed Baghali a souligné l'importance de ce média, ancré dans la société, ainsi que la qualité de l'encadrement ou plutôt du personnel en charge des stations nationales et locales. Mohamed Baghali a, par ailleurs, longuement écouté le personnel de la radio locale de Tizi Ouzou.

Dans son intervention, Baghali n'a pas manqué de souligner l'importance de ce média dans la vie nationale, ainsi que sa place dans les foyers algériens qui continuent encore de manifester le plus grand intérêt pour ce média, qui est présent dans tous les foyers, voire l'accompagnateur préféré des conducteurs automobiles. pour le directeur général de la Radio algérienne, cette confiance «est un acquis» Une foi, explique-t-il, qui «ne vient pas du néant, elle remonte à 1962, date du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio. Depuis, la Radio algérienne ne cesse de renforcer et de cultiver cette confiance».

À la même occasion et sur le même volet, Baghali n'a pas manqué de mettre l'accent sur le rôle important, voire crucial, des stations locales qui sont très proche du citoyen et de son quotidien. C'est, d'ailleurs, ajoute-t-il, «le média le plus implanté géographiquement en Algérie», car «la Radio algérienne est présente dans les 58 wilayas que compte le pays, à travers ses 48 stations et ses 10 bureaux permanent qui couvrent les nouvelles wilayas, en plus des chaînes nationales et thématiques», précise-t-il.

Ces dernières années, radio Tizi Ouzou a gagné la confiance des foyers et les citoyens, par la qualité du traitement de l'information, qui a toujours été abordé avec un grand professionnalisme.

En l'espace de quelques années seulement, elle est devenue une station incontournable de l'information, du divertissement et surtout des conseils dans de nombreux domaines.

Radio Tizi Ouzou accompagne également la machine du développement local avec une aide constante des opérateurs économiques, des investisseurs et tous les responsables des secteurs de la wilaya.

Le mouvement associatif, dans sa diversité, les artistes et les sportifs ont également été au centre de l'intérêt de ce média local qui représente, désormais, un maillon de la chaîne dans la préservation du patrimoine et de la culture.