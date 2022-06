«One two three viva l'Algérie». Mercredi dernier, ce célèbre chant des supporteurs algériens retentissait dans le hall de l'aéroport, Ahmed Ben Bella, d'Oran. Sauf que cette fois-ci, il n'était pas entonné par des supporteurs algériens, mais des sportifs...marocain! Oui, oui, vous avez bien lu. Il s'agit de membres de la délégation marocaine venue participer aux Jeux méditerranéens d'Oran qui débuteront, aujourd'hui.

Une réaction des plus spontanées qui venait en réponse à l'accueil royal qui leur a été réservé. D'abord par les officiels qui les attendaient avec des fleurs avant de les accompagner durant toutes les procédures douanières. Ensuite, en quittant la zone internationale, ils ont trouvé des dizaines de citoyens algériens qui ont fait le déplacement rien que pour leur souhaiter la bienvenue à travers une standing-ovation. Un tonnerre d'applaudissements a retenti dans le hall de cette magnifique aérogare, flambant neuf.

Une réaction qui a donc ému les sportifs marocains qui ont répondu par le fameux «One two three viva l'Algérie». Certains, n'ont pas pu retenir leurs larmes de joie, alors que d'autres se sont dirigés vers ces citoyens pour les enlacer. De belles accolades, des youyous et une grande communion. «Nous sommes frères et nous le resterons», fusaient des deux côtés. Une belle image de fraternité qui casse la sale propagande du «Makhzen». Elle prouve, encore une fois, que le peuple marocain est contre la politique «hostile» menée par le roi Mohammed VI envers l'Algérie. Marocain et Algériens répondent ainsi à M6: «Il n'arrivera jamais à nous diviser.». C'est aussi une belle réplique à la campagne hostile menée par la presse marocaine, proche du Palais royal, à l'encontre des JM d'Oran. Elle a tenté par tous les moyens de «saborder» l'image de ce rendez-vous régional en lançant des rumeurs sur des prétendus retards dans la livraison des grandes infrastructures.

Devant la réponse forte de l'Algérie, elle a joué la carte sécuritaire en assurant que la délégation marocaine était sous la menace d'un «peuple qui déteste tout ce qui est marocain».

Les images de l'aéroport d'Oran parlent d'elles-mêmes. Elles sont la meilleure réponse à ce nouveau mensonge du Makhzen. Celles des athlètes marocains en train de se balader, tranquillement, dans les rues d'El Bahia ont fini par achever cette «croisade» contre l'Algérie. Peuple et autorités ont ainsi prouvé que les Algériens faisaient la part des choses entre la politique et les relations fraternelles liant les deux peuples.

D'ailleurs, même les Espagnols, dont le gouvernement a provoqué une crise diplomatique avec l'Algérie, ont reçu un accueil aussi triomphal que leurs homologues marocain. Eux aussi ont eu droit à une standing ovation avec des fleurs et des tonnerres d'applaudissements. Les athlètes espagnols se sont empressés d'immortaliser ce moment avec leurs smartphones. Ils ont partagé en masse ce beau moment sur les réseaux sociaux avec comme légende «Bienvenido en Argelia»(bienvenue en Algérie) ou encore «Ho es bienvenido» (Ça c'est de l'accueil). En fait, il s'agit là de l'hospitalité qui fait la réputation des Algériens en général et des Oranais en particulier.

Toutes les délégations participantes à ces Jeux méditerranéens d'Oran ont eu droit au même accueil triomphal. Elles ont toutes été épatées par cette hospitalité, mais aussi par la beauté de l'Algérie ainsi que la qualité des infrastructures que leur offre «El Bahia» pour ces Jeux.

À l'instar de cet athlète moldave qui semble être tombé amoureux d'Oran. Ces publications où il fait l'éloge de la ville ont fait le «buzz» sur la Toile. Il a, notamment, montré le beau Village olympique en concluant avec le festin qui leur a été servi pour dîner en lui attribuant la note complète de 10 sur 10. Que dire de plus? Que la fête commence donc pour ces Jeux qui sont d'abord ceux de la fraternité...