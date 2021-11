L'éditorial du dernier numéro de la revue El Djeïch épingle quasi directement la France et le Maroc, pour leur intention de semer le désordre en Algérie. l'organe de l'ANP relève que toutes les «conspirations et intrigues, ourdies depuis l'autre rive ou à nos frontières, seront vouées à un cuisant échec, à l'exemple du sort de nombreux autres complots». Citant les «ennemis historiques et traditionnels» de l'Algérie, la revue El Djeïch insiste sur le fait qu' «ils ne pourront jamais ébranler la détermination des dignes fils de la Nation algérienne ni jeter la suspicion sur leur appartenance, leur civilisation et leur combat». Une allusion claire à la phrase assassine d'Emmanuel Macron sur la prétendue inexistence de la nation algérienne avant la colonisation. L'éditorialiste s'appuie, pour répondre au président français, sur le propos du chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, à l'occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Saïd Chanegriha a, en effet, pointé du doigt les «voix de certains néocolonialistes s'élèvent pour titiller les sentiments de certains extrémistes à travers la justification des crimes odieux de la colonisation dans notre pays et prétendant que la Nation algérienne n'existait pas avant l'occupation». Le chef d'état-major démasque ces voix en leur prêtant l'intention de nier l'existence de la nation algérienne afin que «ne s'enracine pas dans un monde où le conflit des civilisations fait rage et où les nations s'affrontent afin d'affirmer leur prééminence et leur existence séculaire, dans le but de rompre le lien sacré entre notre peuple et son Histoire et se fonde dans les projets des autres». L'Algérie ne tombera pas dans le piège. Et pour cause, «leur quête sera déçue et notre Histoire et Novembre demeureront à jamais une épine dans leur gorge, tant que le peuple algérien sera fier de sa glorieuse Histoire et de ses valeurs civilisationnelles ancestrales», a indiqué le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP.

L'échec de la tentative du président français est acté en ce sens que «chaque Algérien authentique, au fait de l'Histoire de sa Nation, aura retenu les leçons et fait siennes les recommandations des

ancêtres», rapporte l'éditorialiste d'El Djeïch.

Cette allusion au tandem franco-marocain se justifie par des faits précis dont les Algériens ont pu en identifier la provenance. «Certaines voix se sont élevées dans le but d'ébranler la confiance régnant entre le peuple et son armée et de briser le lien fort les unissant afin qu'il leur soit facile de mettre en péril le devenir de l'Algérie et de ses constantes», souligne la revue El Djeïch. Une entreprise de sape, menée avec l'assistance criminelle d'une «bande de traîtres et de comploteurs» qui «tente d'exploiter la conjoncture que traverse notre pays pour saper les fondements de l'État national à coups de slogans creux», lit-on dans l'éditorial qui souligne le but de ces malfrats, celui «d'abuser l'opinion publique nationale et plonger le pays dans le chaos et l'insécurité».a L'éditorialiste n'est pas tendre avec ces individus qui, écrit-il, «ont vendu leur honneur et leur dignité en s'alliant avec les ennemis qui ont attaqué la Patrie, abusé le peuple, répandu des rumeurs et fabriqué de toutes pièces des mensonges». Pour l'éditorialiste ces individus «ont mis fin au dernier espoir de repentance et de retour dans le giron de la mère Patrie et coupé le dernier fil les reliant à l'Algérie». Il est certainement fait référence aux activistes proches du MAK et de Rachad dont les attaques, les «obscénités» et les «grossièretés ne les honorent point comme ils n'affectent en rien les convictions des hommes honnêtes et les croyances des femmes sincères».