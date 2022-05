La lutte contre les importations anarchiques et la promotion des exportations hors hydrocarbures sont incontestablement deux décisions majeures du président de la République. Livrés aux prédateurs, le commerce extérieur était le maillon faible de tout l'édifice économique. Il fallait frapper fort, avec fermeté et sans aucune once d'hésitation. Le coup d'essai était, à l'évidence un coup de maître, à ce qu'en ont dit les observateurs. La facture d'importation a baissé de moitié en une seule année. Cette prouesse, qui nécessitait une sacrée dose de volonté politique, au regard des situations acquises qui allaient être remises en cause, a donné un signal fort à la communauté d'affaires nationale, mais aussi à l'opinion publique sur la nouvelle doctrine économique du pays. Le ton était donc donné aux premiers mois du mandat présidentiel et la nouvelle Algérie ne devait pas souffrir de pratiques sournois dans son commerce extérieur. Les Algériens qui comprennent le sens que le président entend donner à l'acte économique à proprement parler, ont accepté le revers de la médaille, en s'obligeant à consommer bien plus cher des produits que l'Algérie ne fabrique pas, à l'image des véhicules. Le deal tacite était, disons-le, plutôt admis et le principe de la sauvegarde de nos réserves de change pour n'avoir pas à revivre les affres des années 90 suffisait pour convaincre les Algériens.

En deux ans et demi, le nombre d'importateurs a baissé et celui des exportateurs a augmenté. L'Algérie a réalisé des excédents commerciaux et les exportations hors hydrocarbures ont dépassé la barre des 5 milliards de dollars. C'est dire qu'à force d'insister, les opérateurs économiques ont fini par comprendre que l'État ne fera pas marche arrière. La ligne suivie par le gouvernement était tracée et rien ne l'en déviera. Mais cette détermination à réduire coûte que coûte la facture des importations a un coût. Surtout lorsqu'on confie la mission de réguler le commerce extérieur à des bureaucrates qui se contentent de réaliser des chiffres, sans ce casser la tête outre mesure. Le résultat de cette gestion par trop bureaucratique a conduit à des pénuries, au premier regard inexplicables. Mais en grattant le mur de la bureaucratie, on tombe sur des textes réglementaires mal rédigés, souvent mal interprétés et une lenteur affligeante dans l'exécution des instructions. Ces trois grandes tares de l'administration nationale sont en passe de transformer une décision salutaire pour l'économie du pays en une sorte de punition généralisée de toute la société.