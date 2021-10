Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), a adopté lors de sa réunion tenue, hier, au niveau des chefs d'Etat et gouvernement, la proposition du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à créer une force civile continentale, pour prévenir les catastrophes, en vue d'assurer une prise en charge efficace et en temps réel, et d'apporter l'appui nécessaire aux pays africains touchés.

Ladite proposition a été présentée par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra qui a participé à cette réunion en qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.