Intervenant en marge des travaux de la 41e session du Comité arabe permanent de la poste et des groupes de travail y afférents au Centre international des conférences (CIC, Alger), Abdellatif Rahal, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a indiqué, hier, qu'en sus du débat, de l'échange d'expériences et des recommandations issus de cette réunion, «la proposition de l'Algérie a été retenue pour l'émission d'un timbre arabe, unifié 2022 par tous les pays arabes à l'occasion de la tenue du Sommet arabe en Algérie». La tenue du 41e Comité arabe permanent de la poste en Algérie «reflète le retour de l'Algérie et le renforcement de son rôle pionnier au niveau international et dans tous les secteurs». Cette réunion s'inscrit, selon le même responsable, dans le cadre de «l'effort unifié visant la consolidation des liens et des voies de l'action arabe commune», d'autant que «l'Algérie a toujours joué un rôle axial dans le renforcement de la coopération et de la coordination entre les pays arabes». Et d'ajouter que «le secteur de la poste constitue un terrain fertile pour les points de vues et les stratégies issus de la concertation et de l'échange constants entre les compétences». La réunion, poursuit le ministre, a permis l'examen des contributions et des positions des pays arabes, au niveau des instances internationales et régionales, spécialisées dont l'Union postale universelle (UPU). Il s'agit également d'une opportunité pour valoriser le «rendement» des organes postaux à l'échelle internationale.