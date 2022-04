Les manipulateurs qui se trouvent dans le confort d'outre-mer ne peuvent plus continuer à induire les «naïfs» en erreur. Les moyens utilisés pour consacrer le mensonge qui a été érigé comme «credo», ne résiste plus devant la franche réalité du monde et ses contradictions. C'est le cas de la machine de la propagande initiée par une kyrielle de mercenaires à la solde d'un agenda étranger dans le but de salir l'image du pays même s'il faut recourir au déni de la réalité ou à l'interprétation tendancieuse de cette dernière. La propagande outrancière des nébuleuses qui nourrissent la haine du pays et de tout ce qui relève de l'Algérie, n'a pas cessé de relever la question de la «pénurie» de l'huile de table et du sachet de lait subventionné. Cette propagande aux ordres a été permise y compris la falsification et le montage des faits et des événements toute honte bue. À défaut de ne plus suivre comme à l'accoutumée le Hirak qui s'est évaporé dans l'air à cause de leur implication récupératrice dans la dynamique du Mouvement populaire, ils s'agrippent maintenant à des calomnies et des vétilles au nom d'un argumentaire qui est devenu quasi obsolète et dépassé. La pénurie de l'huile de table et des produits de large consommation frappe y compris les pays développés en Europe, à l'image de la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Le Maroc ne vit pas la pénurie, mais surtout la pauvreté extrême où la majorité du peuple est livrée à elle-même et subit les affres de la misère noire. Les porte-paroles de cette machine de propagande hostile à l'Algérie n'abordent aucunement la situation qui prévaut au Maroc à cause de la politique vassale et désastreuse du régime marocain du Makhzen. Ils ne pipent mot quant à la détérioration drastique de la vie sociale au Maroc. Cette machine de propagande anti-nationale et à la solde de ses maîtres d'outre-mer ne rapporte pas les faits gravissimes du régime marocain du Makhzen qui s'impose sur le petit peuple par la répression extrême et la pauvreté qui n'a pas d'égale. Ces instruments et ces outils de la manipulation sont aujourd'hui aux abois, ils versent dans l'imposture et le mensonge même s'ils savent que le contexte et la situation du pays ne sont pas réellement ce qu'ils reflètent et diffusent comme propagande pour servir un plan dont les tenants et les aboutissants sont ailleurs. Cette propagande perfide et mensongère est détruite par la réalité des pays dans lesquels ils vivent. La pénurie de l'huile de table et d'autres produits stratégiques pour la consommation en Europe remet en cause et fait battre en brèche l'ensemble des mensonges et de la propagande pernicieuse de ces mercenaires sans foi ni loi. Ces propagandistes payés pour leur sale besogne, ne peuvent pas lever le petit doigt pour parler ou faire allusion à cette amère réalité de pénurie et de manque grave de produits destinés à a consommation la plus large. Il est établi que les nébuleuses et les forces occultes n'agissent pas de leur propre chef. Elles obéissent à un agenda bien préparé et savamment orchestré de l'extérieur par des forces et des services de renseignement des puissances aux visées néocolonialistes. C'est dire que la manipulation qui a atteint le Mouvement populaire au point où il a été détruit par les aventuriers mercenaires qui voulaient faire de ce dernier un moyen de dislocation de l'Etat national et la propagation du chaos. Et comme ce plan n'a pas réussi, ils récidivent avec d'autres moyens de manipulation via une campagne de propagande malsaine et perfide contre le pays. Les jeux et les objectifs ont été démasqués, les plans antinationaux ont tété déjoués, il ne leur reste qu'à se faire hara-kiri. La manipulation outrancière et la propagande des plus viles n'ont pas pu faire bouger ne serait-ce que l'ombre de la situation au pays. C'est dire que les forces occultes et leurs outils de propagande ne savent plus à quel saint se vouer. C'est ce qui explique leur réaction mensongère et leur attitude burlesque.