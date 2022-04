Une journée portes-ouvertes sur l'hygiène dans les milieux hospitaliers s'est tenue au niveau de la maison de l'annexe de la maison de la culture de la ville d'Azazga durant les deux journées du week-end. Une manifestation marquée notamment par de nombreuses communications présentées par des spécialistes se déclinant sur des aspects divers mais tous inhérents à l'hygiène hospitalière et son importance.

A cet effet, Dr Nafaa Timisiline, organisateur de l'événement et non moins médecin spécialistes note qu' «après deux année de Covid19, le moment est venu de faire un point de situation sur la gestion de cette pandémie, de zoomer sur la qualité des soins dispensés, de ce qui devait être fait et de ce qui n'a pas bien fonctionné en terme de prise en charge des patients».

Des portes-ouvertes largement suivies avec plus de 185 professionnels, outre les représentants des pouvoirs publics, à l'instar de Madame Zaidi, directrice de l'EPH, du directeur de la santé de la wilaya, Mohamed Mokhtari, et de M. Mouhoubi, élu à l'Assemblée nationale populaire. Lors de sa prise de parole, la directrice de l'EPH a mis en exergue l'importance d'aborder ce sujet. En fait, l'importance de ces journées réside, comme le souligne Dr Nafaa Timsiline, dans le fait que les infections associées aux soins (IAS) touchent, chaque année, des centaines de millions de patients dans le monde.

Des infections qui peuvent être à l'origine de pathologies graves, de prolongements de la durée du séjour en établissement de soins, d'invalidités à long terme, de coûts personnels importants pour les patients et leurs familles, de charges financières supplémentaires élevées pour les systèmes de santé, et pire encore, de la perte tragique de la vie.

Aussi, cette manifestation a été l'occasion d'évoquer longuement les diverses stratégies de promotion et d'amélioration de l'hygiène des mains objets d'innovations d'experts internationaux, des sociétés savantes SF2H, de l'organisation mondiale de la santé OMS représente un pas sur le chemin vers l'accomplissement du défi qui attend tous les intervenants dans notre propre système de santé. Un défi qui appelle l'engagement et l'implication de tous les usagers de l'hôpital, patients, utilisateurs de services de santé et les professionnels soignants dans les stratégies de promotion.

Enfin, il convient de noter que les journées se sont déroulées dans de très bonnes conditions grâce à l'engagement des organisateurs dont principalement Dr Timsiline et toute l'équipe engagée dans ce défi de réussir un évènement important pour la suite de la gestion de la pandémie du Covid 19.

Les organisateurs et les spécialistes présents ont lors de leurs conférences exprimé leur engagement à assurer leur apport dans la stratégie nationale d'améliorer le système de santé.