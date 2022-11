Axe central du Sommet arabe, le dossier de la sécurité alimentaire a eu la grande part des débats de cet événement majeur. Notamment suite aux derniers développements géostratégiques imposant un nouvel ordre économique mondial. C'est dans cet optique que le directeur général de l'Organisation arabe pour le développement de l'agriculture (Oada), Ibrahim Adam Ahmed El-Dekhaïri, a affirmé ce lundi à Alger que «les réunions préparatoires au Sommet arabe ont abouti à plusieurs projets de décisions pour la réalisation de la sécurité alimentaire arabe, à travers un programme d'intégration agricole». Il faut dire que cet événement intervient dans une conjoncture inédite, où les perturbations des marchés internationaux des matières premières, suite au conflit russo-ukrainien, confère au Monde arabe une opportunité immanquable pour constituer un front économique fort. Toute la problématique réside dans le renforcement dans la coopération entre les pays arabes, en vue de créer une dynamique économique commune. Cette dernière s'articule autour de l'impératif d'assurer en premier lieu la sécurité alimentaire. Autrement dit, pour pouvoir s'imposer sur les marchés internationaux, les pays arabes doivent constituer des centres d'intérêt communs, essentiellement orientés vers le développement et la croissance. Il s'agit en profondeur de raviver les relations entre les différents gouvernements et d'identifier les voies et les opportunités pour les échanges commerciaux et les partenariats à un niveau supérieur. Il y a lieu de convenir que tous les ingrédients sont réunis pour un renouveau économique entre les pays arabes. Cela étant, la réussite de cette transition demeure étroitement tributaire de l'élément politique. C'est précisément dans cette optique que le 31e Sommet arabe représente un nouveau point de départ, qui pourrait rassembler les pays arabes autour d'un consensus pour les questions majeures, telles que le développement agricole et la sécurité alimentaire.

D'autre part, l'importance de ce rassemblement réside également dans l'émergence de recommandations et d'orientations applicables et efficientes. Dans ce sens, Ibrahim Adam Ahmed El-Dekhaïri a souligné qu' «après avoir pris conscience de l'importance d'assurer leur sécurité alimentaire, les pays arabes ont introduit dans le dossier économique une série de mesures et décisions pour la réalisation de l'intégration agricole, notamment la question de la sécurité alimentaire arabe qui prévoit 9 points essentiels». Outre la Grande zone arabe de libre-échange (Gzale) et l'Union douanière arabe (UDA), les décisions prises pour concrétiser sur le terrain ces orientations, ont porté sur la nécessité d' «augmenter la production agricole, d'accroître la productivité des récoltes, d'optimiser les systèmes agricoles en place, d'encourager les échanges commerciaux, et de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au gaspillage alimentaire». À cela s'ajoute, la nécessité d'une interconnexion entre les pays, notamment en matière de programmes agricoles, dans le but de répondre à travers des actions communes aux besoins et aux urgences du Monde arabe. À ce titre, le même responsable a mis en avant «l'importance pour la région arabe de prendre, après le Sommet, les mesures requises pour mettre en oeuvre les décisions prises au niveau des dirigeants arabes. Ces dernières sont suffisantes pour relever le défi et réaliser la sécurité alimentaire».