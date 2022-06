Le commandement des Forces terrestres a présenté, avant-hier, aux journalistes, l'Ecole d'application du génie de Béjaïa lors d'une visite guidée. Implantée à l'entrée Est du chef-lieu de wilaya, cette école, ouverte en février 1965 à Hussein Dey (Alger) avant d'être délocalisée à Béjaïa en 1976, a pris, au fil des années, des galons pour devenir un repère et une référence nationale dans la formation, l'entraînement et la préparation des élèves et stagiaires. C'est le constant fait par les journalistes de Béjaïa en cette journée printanière. Une visite guidée, qui a permis aux professionnels des médias de se familiariser avec cette grande école qui dispense une formation spécialisée dans le génie de combat à des officiers issus de l'Académie militaire interarmes de Cherchell, ainsi qu'à des sous-officiers issus de l'Ecole des sous-officiers d'active de Khenchela. Des explications ont été données sur la mission du génie militaire. Une mission consistant, en temps de guerre, à assurer le soutien logistique aux troupes combattantes en premières lignes et, en temps de paix, à des interventions humanitaires pour aider les populations lors de catastrophes naturelles majeures, comme les inondations ou les séismes. «Tous les moyens techniques, militaires et didactiques sont mis à la disposition des étudiants pour leur inculquer le savoir, les compétences et les connaissances militaires à même de les élever au meilleur d'eux-mêmes et leur assurer une adaptation conséquente à chaque défi dans l'accomplissement de leurs missions», a expliqué le directeur de l'école, le colonel Bouhamed Abdeslam. Avec les responsables de l'école, les journalistes et correspondants ont eu toute la latitude de voir de près les différentes infrastructures de l'école sur fond d'explications détaillées sur les moyens pédagogiques modernes mis à la disposition des stagiaires et des enseignants dans les différentes salles de cours, les salles techniques et les laboratoires de cette école qui couvrent un flanc montagneux sur 52 ha, jouxtant la Route nationale 09 à la sortie de la ville de Béjaïa.

Des simulateurs jusqu'aux moyens informatiques et enseignements assistés par ordinateur en passant par différentes maquettes spécifiques, autant de moyens techniques de formation employés dans cette école. Les officiers et sous-officiers stagiaires ont retenu notre attention intensément par plusieurs exercices pratiques portant sur des opérations de déminage, de décontamination de matériels, d'hommes de troupes et de zones en cas d'attaques chimiques, nucléaires ou bactériologiques ou d'explosions dans des sites industriels sensibles. Le tout sous l'oeil vigilant des instructeurs. La détection et la neutralisation d'engins explosifs à l'aide de divers moyens techniques comme le canon à eau à haute pression, la formation d'artificiers maîtrisant parfaitement l'art de neutraliser les engins explosifs et connaissant toutes les techniques de piégeage utilisées par les terroristes ont été d'autres aspects de la formation présentés à l'occasion aux journalistes, qui ont pu visiter la bibliothèque, les laboratoires de langues, le maniement des ordinateurs, les salles de loisirs, qui tiennent une place importante dans la formation dispensée à l'étudiant.