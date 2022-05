Les choses sérieuses s'accélèrent. C'est un agenda assez chargé sur le plan politique, économique et social attend le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui regagne Alger aujourd'hui, après une visite d'Etat de trois jours en Turquie sur invitation de son homologue Recep Tayyip Erdogan, ou il a procédé à la signature d'accords et de mémorandums d'entente visant à renforcer la coopération entre l'Algérie et la Turquie dans plusieurs domaines. Le calendrier du président de la République pour les prochains jours est rempli d'échéances institutionnelles et de rendez-vous internationaux. Mercredi, le Président Tebboune présidera l'installation de la Commission chargée de réviser le système de subventions sociales. Les services de la présidence de la République ont adressé des invitations aux partis politiques, syndicats et associations afin de désigner leurs représentants au sein de ladite commission. «La Commission nationale chargée de réviser le système de subventions sociales sera installée le mercredi 18 mai, à 10 heures, au Palais des Nations - Club des Pins, sous l'égide du chef de l'Etat. Honneur de vous inviter à bien vouloir désigner un représentant de votre formation politique pour faire partie de ce comité» indique le communiqué. Cette Commission aura pour tâche de mettre en place des subventions ciblées, destinées aux franges fragiles conformément à l'article 188 de la Loi des Finances 2022 qui stipule la mise en place d'un «dispositif national de compensation monétaire au profit des ménages qui y sont éligibles, composé, notamment des départements ministériels concernés, d'experts économiques concernés, ainsi que d'organismes professionnels». Tandis que l'article 188 de la même Loi stipule qu'il est institué au profit des familles qualifiées un organisme national d'indemnisation en espèces, composé notamment des départements ministériels compétents, des experts économiques compétents, ainsi que des organisations professionnelles. La commission devra, selon le second paragraphe du même article, définir les mécanismes et procédures de révision en vue de fixer les indemnités destinées au profit des familles habilités au transfert monétaire directe. Les résultats de la Commission seront ensuite soumis au Parlement sous forme de projet de loi pour y statuer, notamment la liste des produits subventionnés concernés par la révision des prix, les catégories des familles visées, les critères d'habilitation pour l'obtention de cette indemnité, ainsi que les modalités de transfert monétaire. Le lendemain, jeudi, le Président Tebboune présidera un Conseil des ministres entièrement dédié à l'étude, finalisation et adoption du nouveau Code des investissements. Un avant-projet de Loi renvoyé par deux fois pour enrichissement. Un texte de loi devant réduire considérablement les délais entre l'intention d'un investissement et son exécution sur le terrain. Le week-end sera consacré à la visite qu'effectuera Abdelamdjid Tebboune en Italie. Une visite confirmée par le Chef de l'Etat lors de sa rencontre avec des représentants de la communauté algérienne établie en Turquie. «La rencontre avec vous est très importante, similaire aux réunions que j'ai eues avec des membres de la communauté nationale en Tunisie, au Koweït, au Qatar et en Égypte», ajoutant «si Dieu le veut, après une semaine en Italie». Pour l'heure, aucune date officielle n' a été divulguée même si certaines sources avancent les 26 et 27 mai courant. Cette visite du Président Tebboune en Italie revêt une dimension symbolique et stratégique. Plusieurs dossiers d'intérêt commun seront «au centre des discussions lors de la visite du Président Abdelmadjid Tebboune en Italie, et feront l'objet d'accords lors de la 4e session du sommet intergouvernemental qui se tiendra les 17 et 18 juillet en Algérie». Ahmed Touahria n'omettra pas de signaler qu'en marge de la rencontre, il y aura aussi une rencontre avec des entreprises des deux pays, un Business Forum, le 18 juillet» a révélé l'Ambassadeur d'Algérie à Rome, Abdelkrim Touahria, dans une interview accordé à l'agence de presse italienne, Agenzia Nova. Le remaniement ministériel et la loi de finances complémentaire sont les autres dossiers de l'agenda du Président Tebboune.