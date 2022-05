Les massacres de 8 Mai 1945, qui radicaliseront définitivement le mouvement national, marquaient un tournant dans la vie politique algérienne. En effet, les manifestations ont abouti au triomphe de l'idée nationale. Des historiens, spécialistes du Mouvement national algérien, considèrent ces massacres comme «une étincelle ayant préparé l'incendie». Ces massacres ont surtout renforcé la poussée nationaliste et marqué le début de la guerre d'indépendance. La situation politique qui a suivi cette date et par ricochet, la vision quant à l'avenir du pays sous l'occupation, ont été bouleversées par ce génocide.

Selon l'historien Mohamed Harbi, la guerre d'Algérie déclenchée, le 1er Novembre 1954 par le Front de Libération nationale «a bel et bien commencé le 8 Mai 1945». Ce génocide reflétait, expliquent certains historiens, «le choc entre la volonté des Algériens d'accéder à l'indépendance et celle des Européens consistant à se débarrasser une fois pour toutes du danger des nationalistes».

Mahfoud Kaddache en parla de «tentative d'insurrection», dans de 1975, intitulée «II y a trente ans, le 8 Mai 1945». Il était clair que les antagonismes allaient s'exacerber contre la colonie européenne et les juifs autochtones à partir de ce génocide. Il est à souligner que ces massacres sanglants, ont favorisé les partisans de la cause nationale, qui se sont regroupés au sein du nouveau mouvement des Amis du manifeste et de la liberté (AML). Auparavant, en avril 1945, l'issue du premier congrès des AML, noyauté par le PPA, sera marquée par la suprématie du courant indépendantiste.

De ce fait, la revendication d'un État autonome fédéré à la France, sera rangé au placard, la majorité des congressistes ayant opté pour un Etat séparé de la France et uni aux autres pays du Maghreb et proclamera Messali Hadj «leader». Il est à noter que l'Étoile nord-africaine créée en France, en 1926, condamnait déjà l'assimilation politique et le rattachement de l'Algérie à la France. En outre, les évènements du 8 Mai 1945 ont favorisé également la montée de Mtld, qui fut l'un des principaux partis de la vie politique nationale à partir de 1946, à la suite de la dissolution du PPA.

Toutefois, les autorités coloniales, qui ont interprété le congrès des AML comme le triomphe du PPA sur la tendance modérée, décident de transférer Messali Hadj à El Goléa (El Menia aujourd'hui), puis à le déporter à Brazzaville, le 23 avril 1945, tout en déclenchant les en usant de hostilités et représailles contre le mouvement. Par la suite, exaspéré par le coup de force contre son leader, le PPA a défilé le 1er Mai 1945 pour demander la libération de Messali Hadj. Le 8 Mai, le Nord-Constantinois, délimité par les villes de Béjaïa, Sétif, Annaba et Souk Ahras et quadrillé par l'armée coloniale, a répondu à l'appel des AML et du PPA, à célébrer la victoire des alliés. Il s'agissait non pas d'une insurrection, mais de manifestations pacifiques pour rappeler à la France les revendications nationalistes.

Par ailleurs, si du côté français le bilan ne pouvait pas dépasser les 1500 morts du côté algérien, le bilan macabre des ce génocide perpétré volontairement s'élevait officiellement à 45 000 morts. Le PPA a signé, en juin 1945, un tract affirmant que «la férocité de la répression a généré 35 000 victimes arabes». C'est à partir de 1951 que la littérature politique du Mtld imposa le chiffre de 45 000 victimes.

Enfin, les manifestations ont donné lieu en novembre 1945, à une répression judiciaire à grande échelle et où, selon Me Jacques Vergès, la pratique de la torture a été généralisée, Elles ont abouti à des exécutions sommaires, des condamnations à mort et à des peines d'emprisonnement.