Le sommet arabe d'Alger a franchi une étape doublement importante. D'abord avec la désignation de la date de sa tenue, ensuite par la forte symbolique de cette même date qui place la révolution algérienne au coeur des aspirations arabes en matière de liberté et de modernité. Cette unanimité des Etats autour du poids, de l'influence et du rôle de l'Algérie augure d'un sommet historique à Alger. Il reste la volonté de trouver un dénominateur commun entre tous les membres de la Ligue arabe,ce qui suppose des efforts diplomatiques gigantesques, tellement l'organisation qui est censée les réunir est actuellement en lambeaux. La normalisation de nombreux Etats avec Israël est certainement le dernier épisode d'un long feuilleton où les intrigues se sont disputées aux trahisons.

La Palestine, la mère des causes arabes et l'origine même de la création de la Ligue est passée de statut de terre sainte de l'islam, à une question plutôt embarrassante pour certains monarques et autres chefs d'Etat. Le soutien est prononcé du bout des lèvres après l'affirmation de l'alliance avec Israël. La vague de normalisation a produit un nouveau discours et introduit le loup dans la bergerie. Mais tout n'est pas perdu. L'Algérie et les pays qui croient en la lutte du peuple palestinien vont investir dans cette «affirmation des bouts des lèvres» pour en faire une condition sine qua non. Les pays qui défendent le principe des deux Etats ont pour eux, les conclusions du sommet de Beyrouth qui a validé le plan saoudien: «La paix contre la terre». Ils ont plus que cela. Toutes les sociétés arabes affichent leur soutien à la cause palestinienne. Le camp de l'Algérie est bien plus fort que celui de la normalisation. Il est très majoritaire dans la rue. C'est dire que lors du sommet d'Alger, les partisans de la lutte des Palestiniens porteront la voix des hommes et des femmes arabes.

La question palestinienne est centrale, mais elle demeure l'un des symptômes d'un tableau clinique assez préoccupant. Et pour cause, la nation arabe ne souffre pas seulement de sa Palestine trahie. Beaucoup de ses membres ont connu leurs heures d'abandon par les frères. L'Irak, envahi par les Etats-Unis sous un fallacieux motif de détention d'armes de destruction massive, la Syrie empoisonnée de l'intérieur et détruite par une coalition occidentale à laquelle se sont joints ses frères, le Soudan coupé en deux et laissé en pâture aux coups d'Etat à répétition et aux manigances des Occidentaux qui n'en finissent pas de manipuler sa rue, le Yemen, victime absolue de l'acharnement de ses frères. Toutes ces plaies sont le produit d'un printemps arabe que le sommet d'Alger devra, d'une manière ou d'une autre, en divulguer les plans diaboliques. Tous les chefs d'Etat arabes qui seront à Alger, le 1er novembre prochain doivent méditer la situation terrible dans laquelle baigne le Croissant fertile. Les immenses richesses de son sous-sol ne profitent malheureusement pas aux jeunes de la région. Elles ont servi, jusque-là, à financer l'archaïsme et les fausses révolutions.

Chaque dirigeant de la Ligue des Etats arabes qui sait parfaitement qu'Israël n'a aucune intention pacifique, doit méditer le propos du Président Tebboune sur la femme arabe. l'évocation de la femme palestinienne par le chef de l'État n'est pas fortuite. La Palestine demeure encore et toujours une plaie ouverte que la normalisation aura tendance à aggraver. De même pour les autres blessures.

La nation arabe vit depuis des décennies une crise existentielle. L'Algérie veut l'en sortir par le Haut. La date, le lieu et l'ambition du sommet d'Alger militent pour le caractère historique du sommet d'Alger. Assisterons-nous à la première balle d'une authentique véritable révolution arabe?