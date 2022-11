Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a instruit les présidents des conférences régionales des universités et les directeurs des établissements de l'enseignement supérieur à renoncer définitivement à l'utilisation du papier dans la publication, publicités et affiches et de les remplacer par des publicités numériques, a indiqué, hier, un communiqué du ministère. «Dans le cadre de la démarche de numérisation du secteur et des différentes opérations en milieu universitaire et de généralisation de la politique du zéro papier, les services du ministère ont adressé une note aux présidents des conférences régionales des universités, en liaison avec les directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, pour les appeler à renoncer définitivement à l'utilisation du papier dans la publication, les publicités et les affiches, notamment dans les établissements à caractère pédagogique, en raison du paysage défiguré de certains espaces universitaires, et les impressions négatives sur les usagers, et à les remplacer exclusivement par des publicités numériques via les sites électroniques des établissements d'enseignement supérieur, leurs différents comptes sur les réseaux sociaux et le courrier électronique», selon la même source. «Cette opération est l'un des critères d'évaluation de ces établissements et du niveau de leur contribution à la transition numérique, qui constitue l'un des objectifs stratégiques du secteur», a ajouté le communiqué.