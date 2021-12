La classe politique est face à un enjeu de réhabilitation de la dynamique politique sur le terrain.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vient d'achever ses deux années depuis qu'il a été investi dans son poste. Il reste trois années pour faire élire un nouveau président. Pendant ce temps, les partis politiques, les élus dans les différentes assemblées, doivent apporter leur contribution quant à la mise en place d'une pratique et d'une action politique concrète. Il n'est plus tolérable de laisser le temps passer sans que le travail ne se fasse en direction d'une démarche louable et à même de renverser la donne sur le plan de l'opposition constructive et réelle.

Le défi du changement est là, il s'impose comme processus historique pour l'ensemble des Algériens et de l'Etat. Mais la société ne peut pas opérer des mutations et des changements sans l'apport des partis politiques. Les solutions et les alternatives sont l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Un travail qui se fait chaque jour et vaille que vaille, ce n'est pas un travail occasionnel répondant juste à un agenda étroit et à des fins électoralistes.

L'opposition est aujourd'hui exprimée à deux niveaux d'appréhension, le premier qui assume ses positions et ses démarches par rapport à l'action politique officielle, et le deuxième, clui qui ne fait rien si ce n'est de verser dans le tapage digne du tonneau des Danaïdes.

Aujourd'hui, le pays a besoin de toutes les potentialités sincères et patriotiques. Mais en politique les choses se présentent par les actes dont la militance est la finalité et l'objectif central.

Seule la représentativité compte en politique, surtout quand cette représentativité s'identifie aux enjeux stratégiques. Une élection est une démarche relevant d'une préparation sérieuse, et d'un programme doctrinal reflétant la ligne politique et idéologique d'une opposition digne de ce nom.

Ce qu'il faut rappeler maintenant, c'est que la seule opposition qui compte, malgré sa ligne politique ou idéologique, c'est celle qui fait des assemblées élues de l'Etat un espace pour se battre et faire passer ses idées politiques.

La nature à horreur du vide, cette règle s'applique aussi sur le monde de la politique. On ne peut pas afficher une absence pendant des années, et après on réapparaît comme si de rien n'était. Plus grave encore, on veut être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire remettre en cause une situation sans pour autant avoir le courage de faire son autocritique. Le travail politique nécessite le courage d'assumer les conséquences de ses choix. Sans ce courage, la politique se transforme en folklore.

L'Algérie sera au rendez-vous avec l'histoire, cela ne peut se réaliser sans la conjugaison des efforts sains et pétris d'engagement et de conscience patriotique.Les joutes électorales ne manqueront jamais, ce qui manque d'une manière ahurissante, c'est l'absence de la militance et l'activité partisane sérieuse qui se fait remarquer réellement et sans démagogie au sein de la société.Une chose est sûre, la notion de l'opposition a été complètement déformée et dénaturée pour le compte d'une vision hybride et sans fondement qui la justifie. Il est urgent de repenser l'action politique dans son expression partisane, c'est une nécessité qui s'impose pour redonner à la notion de parti et à l'opposition ses lettres de noblesse.

La classe politique est dans l'obligation de revoir son mode opératoire, voire son paradigme qui n'est plus en adéquation avec les nouvelles mutations dont fait preuve la société et l'Etat à la fois.

Il n'y a que les programmes réalistes et la présence effective sur le terrain des luttes au sein de la société qui compte en politique. Le changement passe inexorablement par la démarcation concrète sur les questions relevant des problèmes de la société et les voies et moyens pour les résoudre concrètement.

La rente politique est révolue, c'est à l'action sur le terrain que l'opposition doit faire ses preuves.