Les visages des partis politiques changent, pas les noms. Des Bengrina, Soltani ou encore Bouguettaya vont continuer à animer la scène politique nationale, mais il ne s’agira plus de Abdelkader ni d’Aboudjerra, encore moins de Sadek. Leurs enfants vont prendre le relais en se présentant pour les prochaines législatives du 12 juin. Des jeunes qui ont décidé de participer à la prochaine bataille électorale dans l’espoir de marcher sur les pas de «papa» et rejoindre l’hémicycle de Zighoud-Youcef. Ces derniers ont, bien évidemment, tous les droits de se porter candidats, mais n’auront cependant pas l’unique charge de préparer un dossier administratif ou de collecter juste les signatures. Ils devront aussi porter le lourd fardeau de l’héritage du nom de famille qui est comme une marque, un label qui poinçonnera à jamais l’avenir de chaque membre de la dynastie politique. En fait, le fils d’un politique va évoluer à l’ombre de son parent dont le nom et la réputation vont jouer un rôle central dans son accès au mandat politique. Ce qui ne l’empêchera évidemment pas, de faire succéder une légitimité personnelle, acquise à l’épreuve du pouvoir, à une légitimité dynastique. Beaucoup vont s’interroger s’il est juste que la politique soit une affaire de famille ? Normalement, cela ne doit pas poser de problème puisque cela a bien été le cas chez les Kennedy, les Bush ou encore les Gandhi. Mais en Algérie, il y a eu le Hirak. Le soulèvement populaire pacifique du 22 février 2019 demandait le départ de toute l’équipe dirigeante et ses appendices. Il sera difficile pour certains d’exhiber avec fierté leur héritage. Car nombreux, pour ne pas dire tous ceux qui ont brillé sous l’ex-président déchu, Abdelaziz Bouteflika, sont considérés comme les membres de la « Issaba ». Honnis par les Algériens, ces politiques de l’époque sont totalement rejetés et leur nom devient, dès lors, un réel obstacle pour l’avenir de leur progéniture. En voyant les enfants des caciques se présenter au prochain scrutin, nombreux vont croire, même si ce n’est pas le cas, que c’est grâce à l’intervention de leurs parents qu’ils sont arrivés là. Ils vont penser que les dés sont jetés et que cette progéniture «bénie» va occuper les chaises que leurs parents leur ont cédées à l’APN.

Mais si c’était réellement le cas où est le changement prôné de l’Algérie Nouvelle ? Il y a une vérité qui ne peut être occultée, c’est l’amendement du Code électoral. Le prochain scrutin qui sera le premier sous l’égide de la nouvelle loi électorale, sera également le premier scrutin proportionnel sur des «listes ouvertes». La « liste ouverte » donne la possibilité à l’électeur de voter pour sa liste de candidats favoris, fournie par les partis et les indépendants, et offre au même électeur la liberté de classer les candidats selon son ordre de préférence. L’électeur a la possibilité de désigner n’importe quel candidat figurant au bas de liste par exemple, au lieu du candidat de la tête de liste. L’adoption du système de « liste ouverte » vise à mettre fin à la corruption politique qui a affecté les élections précédentes.

Il sera donc difficile de frauder. Les candidats des prochaines législatives, qu’ils soient porteur d’un nom anodin ou célèbre, leur succès, ils le devront à leur seule compétence et savoir-faire. Certes, les enfants d’une dynastie politique peuvent être mieux préparés et mieux formés, mais ceux qui ont un rêve à réaliser, leur volonté peut, elle aussi, les propulser bien plus haut que leurs attentes.