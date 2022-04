Le parti de Soufiane Djillali, Jil Jadid, a annoncé, hier, le lancement d'une série de rencontres politiques à l'occasion des veillées ramadhanesques. Une tradition qui avait fleuri aux premières années de l'ouverture démocratique. Le mois sacré représentait une sorte d'échappatoire pour les Algériens et les Algériennes avides de l'activité politique et culturelle. Le mois de Ramadhan se confondait avec la dynamique politique dans toute sa diversité et pluralité. Même la scène artistique et culturelle apportait sa contribution pour asseoir une conscience sociale reflétant les mutations et les changements en cours à cette époque avec l'ouverture politique et le processus démocratique qui était en cours. Si avec le retour de la paix civile, les activités culturelles avaientt repris de plus belle, les causeries politiques n'avaient malheureusement pas suivi.

Les années Covid ont refermé les villes algériennes. Une situation qui a joué un mauvais tour à l'ensemble des acteurs sociaux, politiques et culturels. La pandémie était telle que l'enjeu se résumait dans la protection des vies humaines via le respect strict des mesures de la distanciation sociale et la réduction de la mobilité sociale à tous les niveaux.

Cette année, les cas des Algériens affectés de la Covid-19 a atteint le chiffre de 5 cas/jour. C'est dire que cette année la situation est complètement différente. La mobilité sociale et la relance de la dynamique politique et culturelle doivent en être le levier majeur lors de ce mois. Surtout que la culture nocturne s'est réduite telle une peau de chagrin depuis quelques années en Algérie. Les partis politiques, Jil Jadid donne l'exemple, sont en principe les porteurs d'initiatives et des idées créatrices à même d'enclencher les dynamiques politiques et socioculturelles. Notre classe politique a- t-elle songé à rompre avec l'immobilisme criard qui frappe de plein fouet les structures de la société sur le plan sociétal? La formation de Soufiane Djilali prend l'initiative,, mais une hirondelle ne fait pas le printemps.

Les partis politiques sont responsables de la détérioration du niveau de la conscience politique de la société. Ce qui explique l'urgence et la nécessité de se réapproprier le terrain politique et l'espace sociétal dans le but de redynamiser l'espace public et de le doter de nouvelles traditions politiques qui reflètent les mutations et les changements que traverse le pays ces derniers temps. L'une des initiatives qui s'imposent, c'est l'occupation des espaces culturels et des lieux où la pédagogie politique pourrait en être un levier, voire un viatique dans la perspective de propager les idées politiques et la pluralité.

La vie nocturne, surtout durant le mois de Ramadhan est une occasion pour la classe politique pour apporter sa pierre à l'édifice de processus démocratique naissant.

L'actuelle classe politique doit rompre avec le statu quo qui la ronge depuis des décennies en matière de manque d'imagination et de créativité politiques. Le mois de Ramadhan est une opportunité pour que les partis politiques cassent avec la routine et le figisme qui les frappent d'une manière saillante.Les citoyens avides du changement politique et de nouvelles démarches et initiatives, attendent avec impatience que des programmes et des animations politiques soient lancées par les partis pour renouer avec le sens de la responsabilité citoyenne de la formation et de la cristallisation de la conscience sociale et politique.

Ce rôle est déterminant et prépondérant de la part de la classe politique en direction de la société.

Il s'agit d'une mission qui sied à son existence en tant que mouvement politique. Le retour à la vie politique sous toutes ses expressions, exige la détermination de la classe politique à revoir sa copie et passer à une étape, à savoir celle de la créativité et d'imagination.

Le mois de Ramadhan est une occasion pour cette classe politique de reprendre l'initiative des aînés qui faisaient de ce mois une opportunité de choix pour faire connaître leurs idées et leurs programmes sur tous les plans.