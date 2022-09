La police judiciaire de la sûreté de la wilaya de Béjaïa a traité 467 dossiers au cours du mois d'août, dans lesquelles 518 personnes étaient impliquées dont 57 d'entre elles ont fait l'objet d'un mandat de dépôt. 104 dossiers sont liés à des crimes.

119 personnes y sont impliquées. Dans 284 affaires liées à des délits causant des dommages matériels et des préjudices financiers, sont impliquées 92 personnes, dont 19 ont été placées sous mandat de dépôt. Les mêmes services ont pu traiter 147 affaires reliées aux crimes et délits contre les particuliers. Sur les 159 personnes impliquées, neuf d'entre elles ont fait l'objet d'un mandat de dépôt tandis que les autres ont été renvoyées en justice. Durant la même période, la police judiciaire a traité 94 affaires liées au trafic de stupéfiants et substances psychotropes. Dans ce sillage, 112 personnes ont été impliquées, dont 28 ont fait l'objet d'un mandat de dépôt. Quant aux dossiers économiques et financiers, les mêmes services ont en traité 14, impliquant 18 individus.

six dossiers liés à la cybercriminalité, où six personnes étaient impliquées ont été enregistrés par les services de la police judiciaire. Leurs dossiers ont été transmis au parquet. Au cours des premiers jours du mois en cours, les éléments de la brigade de police judiciaire de la sûreté de wilaya sont parvenus, dans deux affaires distinctes, à interpeller deux personnes impliquées dans des affaires d'atteintes aux biens. La première a été prise en charge par les éléments de la sécurité urbaine. Un homme de 36 ans avait agressé et insulté son propre père, qui avait par la suite porté plainte, muni d'un certificat médical prouvant son incapacité de travailler pour une période de trois jours. Une deuxième, similaire, a été traitée par les services de sécurité urbaine du 8ème arrondissement. La victime, une mère de famille de 59 ans, avait porté plainte contre son fils de 22 ans, qui s'en est pris à sa propre personne et à ses biens. Déféré devant les autorités judiciaires le mis en cause a été poursuivi pour injures et menace. Toujours dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment le phénomène du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, des éléments de la 4e sûreté urbaine, en coordination avec les éléments de la BRB de la sûreté de la wilaya de Béjaïa, sont parvenus à mettre un terme aux agissements de deux jeunes de 22 ans, impliqués dans une affaire de promotion et de vente de substances psychotropes. Les informations reçues ont fait réagir les ser-vices de police qui ont, en conséquence, dressé un plan d'intervention qui s'est traduit par une descente sur le lieu où le suspect a été pris en flagrant délit de vente à un client. Le dealer a été arrêté en possession de six gélules du médicament hallucinogène, Prégabaline, d'une tablette de drogue et d'une somme d'argent estimée à 8 000 dinars provenant de la vente de la drogue. Les deux suspects ont été conduits au commissariat de police afin d'être auditionnés, en vue de constituer les dossiers de poursuite pour possession de substances psychotropes et de stupéfiants, commerce et consommation personnelle. Les deux individus ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes.