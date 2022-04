La drogue fait rage à Béjaïa en ce mois sacré. Les différents rapports de police l'attestent à bien des égards. Pratiquement chaque jour une affaire du genre est traitée par les services de police de la sûreté de la wilaya à travers les sûretés urbaines. Les mis en cause sont tous des jeunes, qui face à la demande durant ce mois sacré, écument les quartiers de la ville écoulant leurs marchandises. La brigade des stupéfiants relevant de la sûreté urbaine du IIIe arrondissement ont réussi à mettre fin aux activités d'un individu présenté comme « meurtrier». Agé de 32 ans, le mis en cause est impliqué dans une affaire de commercialisation de drogue dure. Lors d'une ronde routinière dans un quartier, les policiers s'aperçoivent de la présence d'un suspect. La fouille corporelle a permis aux policiers de découvrir 9 plaquettes de comprimés Brikaline et une somme de 10 000 DA, représentant les revenus de la vente des comprimés. Arrêté sur le champ, il sera conduit au tribunal pour une comparution directe qui débouchera sur sa mise en détention. Au Ve arrondissement, ce sont deux individus d'une trentaine d'années qui ont été arrêtés pour leur implication dans une affaire de commercialisation de drogue. Lors d'un contrôle au niveau du barrage fixe à l'entrée de la surface du lac, où se tient quotidiennement l'un des marchés de proximité lancé depuis le début du mois sacré, les policiers en service contrôlent un véhicule léger. La fouille au corps du chauffeur du véhicule s'avérera concluante. Il était en possession de deux plaquettes de comprimés et deux barrettes de kif traité. L'enquête qui s'ensuivra permettra d'aboutir au fournisseur principal, qui sera lui aussi arrêté devant la résidence universitaire Iryahen. Il était également possession d'une quantité de drogue et près de 30 000 DA. Il a avoué aux policiers être le principal fournisseur des cités universitaires en matière de drogue. Cinq autres individus, dont deux femmes originaires des wilayas limitrophes, ont été arrêtés par la brigade des stupéfiants au cours de la même semaine. Les mis en cause ont créé un lieu de débauche. Suite à des informations parvenues aux policiers faisant état de l'exploitation de deux appartements dans la ville de Tichy pour la prostitution. Les policiers du IIIe arrondissement ont lors d'une descente inopinée dans plusieurs points noirs de la ville, arrêté trois individus, en état de poursuite judiciaire. Ils sont tous les trois impliqués dans des affaires liées aux agression, vol avec agression et menace. Présenté par-devant la parquet, les trois mis en cause ont été placés en garde à vue. Les éléments de la sûreté urbaine du Ve arrondissement ont interpellé un repris de justice âgé de 36 ans impliqué dans une affaire d'agression contre son ex-épouse âgée de 30 ans lui subtilisant son sac, son manteau et ses bijoux. Alertés, les policiers n'ont pas tardé à arrêter le suspect, qui à leur vue a tenté de prendre la fuite. Il sera quelques instants après interpellé en possession des objets déclarés par la victime.