Le bilan de l'année 2021 des différents services de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, rendu public par la cellule de communication, fait état de 24 véhicules et de sept motos volées, ayant été récupérées après investigations et arrestation des auteurs des vols. Par ailleurs, la cellule de communication de la sûreté de wilaya a précisé que dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les forces de police de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, ont enregistré et traité durant l'année 2021, 482 affaires. Ce chiffre englobe les affaires ayant trait aux infractions à la législation sur les stupéfiants et les psychotropes, ayant donné lieu à la saisie de 8,586 kilos de drogue et 7729 comprimés psychotropes ainsi qu'à l'incarcération de 143 personnes impliquées. En outre, la brigade chargée de la lutte contre la cybercriminalité, notamment la diffamation, le chantage, l'usurpation d'identité,les atteintes à la vie privé, escroquerie,... etc, Les services concernés ont traité 223 affaires impliquant 203 personnes. Aussi, 175 affaires inhérentes au port d'armes blanches prohibées ont été recensées. «Il est utile de signaler qu'un travail de recherche et de renseignement opérationnel a permis d'élucider 13 affaires liées au trafic d'armes et munitions, impliquant 40 individus», a ajouté la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. Cette dernière révèle qu'au courant de l'année 2021, la salle des opérations de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré un total de 8672 appels aux numéros verts 15/48 et 17 Police secours, qui ont été exploités efficacement, ce qui a permis d'élucider bon nombre d'affaires liées à la criminalité.