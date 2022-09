C'est reparti. Après un été truffé de différents événements, les éléments de la sûreté de wilaya d'Oran viennent de déclencher le processus visant à assurer la rentrée sociale en la sécurisant de toutes les formes de criminalité, en plus de la lutte contre la propagation de la drogue et des stupéfiants. Dans leur mode opératoire, les policiers ont ciblé les points susceptibles de regorger de lieux du crime, qu'ils soient dans les villes côtières ou encore dans les quartiers populaires connus pour constituer des plaques tournantes des trafics tous azimuts. L'opération «Coup de poing», lancée dans les quartiers du choc et chauds de la ville côtière d'Aïn El Türck, a été sanctionnée par la saisie des comprimés psychotropes de marque Prégabaline, appelés localement «Saroukh» ou littéralement «le missile») et l'arrestation de deux individus. Le premier est mineur tandis que le deuxième est âgé de 30 ans. Les deux mis en cause, faisant l'objet de recherches, sont, à plus d'un titre, cités dans les «guerres» des gangs, les rixes et les altercations ainsi que le vol. Ils seront présentés devant le parquet dés le parachèvement des formalités policières. Dans le quartier des Planteurs, surplombant le vieil Oran de Sidi El Houari, les policiers ont, lors d'une autre offensive lancée simultanément, saisi une quantité de comprimés neuroleptiques destinés à la commercialisation dans le cadre du trafic des stupéfiants. Les mêmes services ont arrêté trois individus âgés entre 24 et 27 ans. Des récidivistes, cités et jugés auparavant pour des délits liés à la criminalité. La commune de Gdyel, située à l'est du chef-lieu de la wilaya d'Oran, n'était pas en reste de ce dispositif policier. Il a abouti à l'arrestation d'un individu activement recherché pour le chef d'inculpation lié à «la menace à l'aide d'une arme blanche et détention d'arme blanche prohibée». Le mis en cause sera également différé devant le parquet dés l'achèvement des formalités policières. Dans la localité de Hassiane Toual (ex- Fleurus) relevant de la commune de Gdyel, les policiers ont mis la main sur cinq dealers âgés entre 20 et 34 ans, ayant fait de la commercialisation illégale de stupéfiants une spécialité. D'ailleurs, ils ont été arrêtés en possession des comprimés psychotropes, des neuroleptiques de marque Prégabaline. Au niveau du rond-point d'Es Seddikia, les policiers de la Brigade de recherches et d'investigations (BRI) prés la sûreté de wilaya d'Oran ont intercepté un véhicule conduit par un récidiviste de 35 ans en possession de drogue dure, la cocaïne, et une importante somme d'argent constituée des revenus de son trafic. Auparavant, les policiers de la BRI d'Oran ont arrêté deux individus âgés de 26 et 27 ans en possession de la cocaïne et des comprimés psychotropes de marque Prégabaline et saisi une importante somme d'argent constituée des revenus de ce très en «vogue commerce» suscitant l'inquiétude compte tenu de son expansion.